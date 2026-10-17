İstanbul'a turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji saat verdi: 8 ilçeye dikkat

İstanbul'da sel ve su baskınlarına neden olan şiddetli yağışların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yeni uyarı geldi. Kent için turuncu kodlu alarm verilirken 17 Ekim Cumartesi günü özellikle Anadolu Yakası'nda metrekareye 100 kilograma kadar yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren rüzgârın hızının 80 kilometreye ulaşabileceği belirtilirken İstanbul Valiliği ve AKOM, vatandaşları sel, heyelan ve fırtınaya karşı uyardı.

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İstanbul'da hafta ortasında etkili olan ve büyük çaplı su baskınlarına yol açan sağanak yağışların ardından yeni bir yağışlı sistem kenti etkisi altına alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Ekim Cumartesi günü için İstanbul'un da aralarında bulunduğu 5 ile turuncu, 36 ile sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Özellikle öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nda yağışların şiddetini artırması beklenirken, akşam saatlerinde kuvvetli fırtınanın da etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbula turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji saat verdi: 8 ilçeye dikkat

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN KUVVETLENECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre İstanbul'da aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren özellikle Anadolu Yakası'nda kuvvetlenecek.

Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye ulaşabileceği belirtilirken sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama risklerine karşı tedbirli olunması istendi.

İstanbula turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji saat verdi: 8 ilçeye dikkat

İSTANBUL VALİLİĞİ 8 İLÇEYİ UYARDI

İstanbul Valiliği, Anadolu Yakası'nda beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 8 ilçeye yönelik uyarıda bulundu.

Yağışların özellikle Beykoz, Şile, Ümraniye, Pendik, Tuzla, Sancaktepe, Çekmeköy ve Sultanbeyli ilçelerinde etkisini artırabileceği bildirildi.

Valiliğin açıklamasına göre 16 Ekim Cuma akşamından itibaren kuvvetlenmesi beklenen yağışların, 17 Ekim Cumartesi günü yer yer çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye ulaşabileceği öngörülüyor.

Önceki yağışlar nedeniyle toprağın suya doygun hale geldiği bölgelerde heyelan ve taşkın riskinin artabileceğine dikkat çekiliyor.

İstanbula turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji saat verdi: 8 ilçeye dikkat

AKOM'DAN BEYKOZ, SARIYER, ŞİLE VE EYÜPSULTAN UYARISI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de hafta sonu için yeni değerlendirmesini paylaştı.

AKOM'un 16 Ekim tarihli açıklamasında, cumartesi günü yağışların başta Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan olmak üzere İstanbul genelinde şiddetleneceği bildirildi.

Arnavutköy de kuvvetli yağış beklentisi bulunan ilçeler arasında gösterildi.

İBB ekiplerinin muhtemel olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, vatandaşların özellikle su baskını yaşanabilecek bölgelerde dikkatli olmaları istendi.

İstanbula turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji saat verdi: 8 ilçeye dikkat

FIRTINA SAAT 18.00'DEN SONRA ETKİLİ OLACAK

Şiddetli yağışların yanı sıra İstanbul'un bazı ilçelerinde kuvvetli fırtına da bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 16 Ekim saat 16.30'da yayımladığı uyarıya göre, 17 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'den itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyinde batı ve kuzeybatı yönlerinden fırtına etkili olacak.

Özellikle Beykoz ve Şile çevrelerinde rüzgârın saatte 60 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Meteorolojinin Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'i kapsayan fırtına uyarısının 18 Ekim Pazar günü saat 19.00'a kadar geçerli olduğu belirtildi.

İstanbula turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji saat verdi: 8 ilçeye dikkat

5 İLDE TURUNCU, 36 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dışında Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa için de turuncu kodlu uyarı yayımladı.

Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 36 il için ise sarı kodlu uyarı verildi.

Özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak ve fırtınanın etkili olabileceği bildirildi.

Turuncu kod, hava koşullarının tehlikeli olabileceğini ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yüksek düzeyde tedbir alınması gerektiğini ifade ediyor.

İstanbula turuncu kodlu uyarı! Meteoroloji saat verdi: 8 ilçeye dikkat

BAKAN KURUM'DAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İstanbul'da beklenen yeni yağış dalgasına ilişkin açıklamada bulundu.

Özellikle Anadolu Yakası için turuncu kodlu uyarı yapıldığını hatırlatan Kurum, ilgili kurumların gerekli tedbirleri aldığını belirterek vatandaşları da dikkatli olmaya çağırdı.

Kurum, meteorolojik uyarıların takip edilmesi ve risk oluşturabilecek durumlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

17 Ekim Cumartesi günü kuvvetli yağışların etkili olması beklenen İstanbul'da, 18 Ekim Pazar günü hava koşullarının kademeli olarak iyileşeceği tahmin ediliyor.

Güncel hava tahminlerine göre pazar günü parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava beklenirken gündüz sıcaklığının 18 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Ancak cumartesi akşamı başlayacak fırtına uyarısının pazar günü de geçerliliğini koruması nedeniyle özellikle kıyı kesimlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

Yetkililer, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip etmelerini, taşkın riski bulunan dere yatakları ve alt geçitlerden uzak durmalarını, fırtına sırasında ise çatı uçması ve ağaç devrilmesine karşı tedbirli olmalarını istiyor.

BAKMADAN GEÇME YAŞAM Şiddetli sağanak mahalleyi vurdu, heyelan az kalsın evleri yutuyordu

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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