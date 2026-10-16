Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Şiddetli sağanak mahalleyi vurdu, heyelan az kalsın evleri yutuyordu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Şiddetli sağanak mahalleyi vurdu, heyelan az kalsın evleri yutuyordu

Sakarya'nın Karasu ilçesini önceki gün vuran şiddetli sağanak sel ve heyelana neden oldu. Heyelan ve suyla taşınan toprak ile kaya parçaları bazı evlere zarar verdi. Ekipler, mahallede temizlik çalışması başlattı.

Şiddetli sağanak mahalleyi vurdu, heyelan az kalsın evleri yutuyordu

Sakarya'da önceki günden beri aralıklarla süren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli sağanak mahalleyi vurdu, heyelan az kalsın evleri yutuyordu

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Karasu ilçesindeki Karanlıkdere Mahallesi'nde dün etkisini gösteren sağanağın yol açtığı heyelan sonucu kısmi göçük oluşan ev kullanılamaz hale geldi.

Şiddetli sağanak mahalleyi vurdu, heyelan az kalsın evleri yutuyordu

Ayrıca 3 evin daha etkilendiği mahallede suyun taşıdığı toprak ve kaya parçaları yapıların etrafını kapladı. Giriş katlarını su basan evlerin zemininde çamurdan tabakalar oluştu.

Şiddetli sağanak mahalleyi vurdu, heyelan az kalsın evleri yutuyordu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Karasu Belediyesi ekipleri, mahallede hafriyat temizleme çalışması yürütüyor.

Şiddetli sağanak mahalleyi vurdu, heyelan az kalsın evleri yutuyordu

Karanlıkdere Muhtarı Yılmaz Koca, büyük afet yaşadıklarını ve mahallede hasar oluştuğunu söyledi.

Şiddetli sağanak mahalleyi vurdu, heyelan az kalsın evleri yutuyordu

"HAFRİYAT KALDIRMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK"

Muhtar Koca, selin dağdan sürüklediği taşı ve toprağı mahalleye getirdiğini anlatarak, "Bir evimizde göçük oluştu, 4-5 evimizi su bastı. Allah'a şükür can kaybımız yok. Devletimiz yanımızda. Hafriyat kaldırma çalışmalarına başladık. Allah devletimize zarar vermesin. Devlet-millet el ele bunun altından kalkacağız." diye konuştu.

Şiddetli sağanak mahalleyi vurdu, heyelan az kalsın evleri yutuyordu

Hasar gören evlerle ilgili vatandaşların devletten yardım beklediklerini belirten Koca, "Aşırı yağış aldık. Onun sonucunda kimi yerde heyelan oldu, kimi yerde derenin suyuyla taş ve toprak geldi." dedi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Karasu
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

İLGİLİ HABERLER
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.