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Dünya

AB'den Rusya'ya karşı yeni hamle sinyali: "Daha büyük bir bedel ödetmeliyiz"

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AB'den Rusya'ya karşı yeni hamle sinyali:

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Avrupa genelindeki hibrit saldırılarının arttığını belirterek, Moskova'ya karşı daha güçlü adımlar atılması çağrısında bulundu.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Strazburg'da "AB üyelerine yönelik hibrit tehditler" başlığıyla düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu oturumunda konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı saldırısını başlattığı 2022'den bu yana Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarda istikrarlı bir artış yaşandığını belirten Kallas, Rusya'nın hedef aldığı ülkeye göre farklı yöntemlere başvurduğunu ifade etti.

Kallas, bazı ülkelerde bilgi alanının manipüle edildiğini, toplumsal bölünmelerden yararlanıldığını ve seçimlere müdahale edildiğini, bazı ülkelerde ise askeri altyapı, toplu taşıma ve kritik altyapının hedef alındığını söyledi.

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"İSTİHBARAT PAYLAŞIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Rusya'nın hibrit araçlarının tamamını kapsayacak ortak istihbarat çalışması yürütülmesi gerektiğini belirten Kallas, "Ortak istihbaratımız Rusya'nın tüm hibrit araçlarını kapsamalıdır. İstihbarat paylaşımı hayati önem taşımaktadır" dedi.

Kallas, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik saldırılarına karşı daha güçlü adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Saldırıların kamuoyu önünde ifşa edilmeye devam edilmesi ve saldırıların arkasındaki kişilere yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.

Rusya'nın finansman kaynaklarının kesilmesinin önemine dikkati çeken Kallas, AB yaptırımlarının Rus ekonomisini şimdiye kadar 1 trilyon avrodan mahrum bıraktığını söyledi. Kallas ayrıca "bugüne kadarki en geniş yaptırım listesinin" tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

RUS DİPLOMATLARA YÖNELİK KONTROLLER SIKILAŞTIRILABİLİR

Rusya'nın "gölge filosu"nun da istikrarlı şekilde tasfiye edildiğini belirten Kallas, Rus diplomatların Schengen bölgesi içindeki hareketlerine yönelik kontrollerin sıkılaştırılabileceğini söyledi.

Kallas ayrıca Rusya'nın eski muhariplerine vize verilmesinin yasaklanabileceğini ve Rus vatandaşlarına turist vizesi verilmesinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Avrupa topraklarında saldırılar gerçekleştiren kişilerin oluşturduğu havuzu küçültmeliyiz" diyen Kallas, Rusya'nın hibrit saldırılarıyla mücadelede bilgi alanının korunmasının da önemli olduğunu vurguladı.

Kaja Kallas
Başlık ResmiKaja Kallas

"PUTİN, TAM ANLAMIYLA BİR ZORBA ÖRNEĞİDİR"

Bilgi manipülasyonu ve müdahalesinin (FIMI), yapay zeka destekli araçlar da kullanılarak daha hızlı tespit edilmesi gerektiğini belirten Kallas, AB delegasyonlarındaki personelin eğitilmesi ve Rusya'nın insanları saldırılar için devşirmeye yönelik dolandırıcılık ağlarının haritalandırılması gerektiğini söyledi.

Kallas, Avrupa'nın Rusya'nın hibrit saldırıları karşısında korkuyla hareket etmemesi gerektiğini ifade etti.

"Putin, tam anlamıyla bir zorba örneğidir. Moskova'nın hibrit saldırıları bizi korkutmak, toplumlarımızı felç etmek ve harekete geçmekte tereddüt etmemizi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Putin'in istediği tam olarak budur" diyen Kallas, korkunun seçimlere yön vermesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Kallas, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Putin durdurulmadığı sürece durmayacaktır. Rusya daha büyük riskler almaya hazır oldukça Avrupa da daha büyük bir bedel ödetmelidir."

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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