Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşme basına kapalı yapıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Erdoğan'ın Rize'deki sözleri gündem olmuştu! AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yer aldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR