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Mehmed Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? 15 Eylül yayın akışı

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Mehmed Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? 15 Eylül yayın akışı

Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezon için bekleyiş sürerken dizinin 15 Eylül TRT 1 yayın akışındaki yeri izleyiciler tarafından araştırılıyor. Serkan Çayoğlu'nun başrolünde olduğu yapımın yeni sezon fragmanının yayınlanmasının ardından gözler ilk bölümün ekrana geleceği saate ve kanalın akşam programına çevrildi.

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TRT 1'in tarihi dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, geçtiğimiz sezonun ardından yeni hikayesi ve genişleyen oyuncu kadrosuyla ekran yolculuğunu sürdürüyor. Dizinin resmi sayfasında yeni sezon fragmanı izleyiciyle paylaşılırken yayın günü ve saati bilgileri de güncellendi.

MEHMED FETİHLER SULTANI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mehmed Fetihler Sultanı yeni sezonuyla 15 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda Sultan Mehmed'in hikayesi kaldığı yerden devam ederken oyuncu kadrosunda da dikkat çeken değişiklikler bulunuyor. Serkan Çayoğlu Sultan Mehmed karakteriyle başroldeki yerini korurken yeni hikayede Uzun Hasan ve çevresindeki isimlerin de öne çıkması bekleniyor. Rüzgar Aksoy, Deniz Barut, Caner Topçu, Begüm Birgören, Noyan Uzer, Diyar Okuyucu ve Onur Yenidünya yeni dönemde kadroya katılan isimler arasında yer aldı.

Mehmed Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? 15 Eylül yayın akışı
Başlık ResmiMehmed Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? 15 Eylül yayın akışı

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?

Mehmed Fetihler Sultanı bu akşam yeni sezonuyla TRT 1 ekranlarında olacak. 15 Eylül Salı günkü yayın programına göre dizinin yeni sezon bölümü saat 20.00'de başlayacak. Yeni sezonda hem hikayenin ilerleyeceği dönem hem de kadroya dahil edilen karakterler dizide önemli değişikliklerin yaşanacağını gösteriyor. Yapımın yeni bölümleri yine Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Mehmed Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? 15 Eylül yayın akışı
Başlık ResmiMehmed Fetihler Sultanı ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? 15 Eylül yayın akışı

15 EYLÜL TRT 1 YAYIN AKIŞI

15 Eylül TRT 1 yayın akışı:

07.30 Kalk Gidelim

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.35 Alparslan: Büyük Selçuklu

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı - Yeni sezon

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Editör : İREM ÖZCAN
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