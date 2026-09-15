Tamir için anlaştılar, dolandırıldılar! 12 kişiden 300 bin TL topladı
Kocaeli’de beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağı vaadiyle 12 kişiyi toplam 300 bin TL dolandırdığı belirlenen U.T. isimli şüpheli, Gebze’de yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beyaz eşya ve kombi tamiri yapacağını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı belirlenen U.T. isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda U.T.’nin 12 farklı müştekiyi toplam 300 bin TL dolandırdığı belirlendi. Şüpheli, dün Gebze ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.
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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen U.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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