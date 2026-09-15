ÖZEL│Fransızlar, Marsilya maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Beşiktaş açık ara favori

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşaması ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü Marsilya ile Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. En son 2016-17 sezonunda çeyrek final oynama başarısı yaşayan siyah-beyazlılar, yeni zaferler için galibiyete kilitlendi. Fransız futbol muhabirlerinden Baptiste Chaumier ve Fabrice Lamperti, zorlu mücadele öncesi Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Meslektaşlarımız, temsilcimizin açık ara favori olduğunu vurguladı.

Süper Lig’de oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkaran Beşiktaş, başarılı oyununu Avrupa’da da sürdürme peşinde. UEFA Avrupa Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması ilk maçında sahasında Ligue 1 ekiplerinden Marsilya’yı ağırlayacak olan Kartal, taraftarının da desteğiyle köklü rakibini devirmeye odaklandı. Fransız meslektaşlarımız, karşılaşmaya günler kala her iki takımın son durumuyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi.

BAPTISTE CHAUMIER (L’EQUİPE): SON 20 YILIN EN KÖTÜ BAŞLANGICI

L’Equipe muhabiri Baptiste Chaumier, Fransız temsilcisinin yeni sezondaki performansını değerlendirerek, “Marsilya, bu sezona çok zorlu bir başlangıç yaptı. Dört haftanın ardından sadece üç puan toplayabilen takım, son 20 yılın en kötü başlangıçlarından birine imza attı. Buna rağmen umut verici oyunlar sergileseler de takımda özgüven eksikliği göze çarpıyor ve yedek kulübesi fazlasıyla genç oyunculardan oluşuyor.” diye konuştu.

Beşiktaş, son maçında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup etti.

“PAIXAO BİR NUMARALI TEHDİT”

Beşiktaş’a karşı tehlike oluşturmasını bekledikleri isimlere dikkat çeken Chaumier, “Marsilya, bu yaz Mason Greenwood gibi birçok oyuncunun takımdan ayrılmasına rağmen Amine Gouiri ve Igor Paixao gibi isimlerle hâlâ güçlü bir hücum hattına sahip. Brezilyalı oyuncu Paixao, Sunderland'e gidebilirdi ancak yeni teknik direktör Bruno Genesio onun kalmasını istedi. Kanat oyuncusu takımda kalmayı kabul etti ve şu anda muhtemelen bir numaralı tehdit konumunda.” dedi.

“BEŞİKTAŞ FAVORİ OLAN TARAF”

Siyah-beyazlıların hücum gücünden ve stadyumdaki atmosferden bahseden gazeteci, “Beşiktaş’ta Vlahović, Orkun Kökçü ve Trossard gibi çok iyi oyuncular var. Ayrıca eski bir Marsilya oyuncusu olan Murillo, Djalo veya Agbadou gibi Fransa'da iyi tanınan bazı oyuncular da var. Bu arada aslında daha önce bu stadyumda bir maça gitmiştim: 2017'deki Beşiktaş-Lyon maçı. Bir stadyumda şimdiye kadar deneyimlediğim en inanılmaz, en gürültülü ve en zorlu atmosferdi. Perşembe günü de aynı şeyi bekliyorum ve Beşiktaş’ı favori olarak görüyorum.” ifadelerini kullandı.

LAMPERTI (LA PROVENCE): BRUNO GENESIO ENDİŞELİ

Marsilya’nın zorlu bir süreçten geçtiğine vurgu yapan La Provence muhabiri Fabrice Lamperti, “Marsilya, üst üste üç yenilgi alarak sezona sonuçlar açısından zorlu bir başlangıç yaptı. Takım iyi futbol oynuyor ancak kadro diğer takımlarla eşit şartlarda rekabet edebilecek derinlikten yoksun. Bu yaz göreve başlayan Bruno Genesio endişeli ve beklentilerin düşürülmesi gerektiğini belirtiyor. Kulüp ciddi mali sorunlarla boğuşuyor. Tarihinde ilk kez bu yaz tek bir oyuncu bile transfer edemedi ve en iyi oyuncularının çoğunun takımdan ayrılmasına tanık oldu. Sonuç olarak atmosfer oldukça sıkıntılı.” dedi.

Beşiktaş'ın yıldızlarından Leandro Trossarda

“EN İYİ HÜCUM KOZUNU KAYBETTİ”

Fransız ekibinin hücum gücünü değerlendiren Lamperti, “Marsilya, Mason Greenwood'un ayrılmasıyla en iyi hücum kozunu kaybetti. O, yeri doldurulamaz biri ve Marsilya oluşan boşluğu dolduracak kimseyi transfer edemedi. Genesio, elindeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Başakşehir'den dönen Amine Harit ve gelecek vaat eden genç oyuncu Keyliane Abdallah, o rolde oynuyor. En önemli hücum tehdidi Amine Gouiri, ligde şimdiden dört gol kaydetti. Henüz gol veya asisti bulunmamasına rağmen bu sezon takımın şu ana kadarki en dikkat çeken oyuncusu olan Harit ile güçlü bir teknik uyuma sahip. Paixao, Marsilya için bir başka tehdit oluşturuyor; Strasbourg karşısında çok iyi bir performans sergilemişti ancak daha sonra sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Artık vites yükseltmesi gerekiyor.” sözlerini sarf etti.

“CERNY GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

Siyah-beyazlı ekibin etkili isimlerine ayrı bir parantez açan gazeteci, şöyle devam etti:

Kâğıt üzerinde Beşiktaş'ın hücum hattı; Trossard ve Vlahovic gibi isimlerin yanı sıra son derece deneyimli oyuncuları da barındıran, oldukça güçlü bir görüntü sergiliyor. Bence en büyük tehlikeyi onlar oluşturuyor ancak Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny gibi diğer isimleri de göz ardı etmemek gerek. Marsilya’nın Feyenoord ve Benfica'ya karşı oynarken karşılaştığı Orkun Kökçü de zorlu bir tehdit oluşturuyor. Diğer yandan Vlahovic, çıktığı beş maçta attığı dört golle açıkça en büyük tehlike olarak göze çarpıyor.

Vaclav Cerny

“ATMOSFER 10 KATINA ÇIKACAKTIR”

Tüpraş Stadyumu’ndaki atmosfere değinen Fransız muhabir, “Atmosfer elektrik yüklü olacak ve Marsilya buna hazırlanıyor. Herkes, bu stadyumdaki atmosferin dünyadaki en iyi ve en coşkulu atmosferler arasında olduğu konusunda hemfikir. İki takım 2007'de Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığında Beşiktaş eski stadında oynuyordu ve herkes atmosferden etkilenmişti. Yeni stadyumla birlikte o yoğunluk on katına çıkacaktır. Ancak 2012 yılında Marsilya, Fenerbahçe karşısında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 2-0 geriye düşerek bir kâbus yaşamıştı. Yine de skoru eşitlemeyi başardılar.” tespitinde bulundu.

“BEŞİKTAŞ RİTMİNİ BULDU”

Mücadelede avantajlı olan tarafla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fabrice Lamperti, “Beşiktaş, çeşitli nedenlerden dolayı bu karşılaşmanın açık ara favorisidir. Olağanüstü atmosferiyle herkesin çekindiği bir stadyumda, kendi sahalarında oynayacaklar. Ayrıca üst düzey maçlara alışkın oyuncuları barındıran, Marsilya'ya kıyasla çok daha geniş ve derin bir kadroya sahipler. Son olarak henüz uyum sürecini tamamlamaya çalışan Marsilya’nın aksine onlar çoktan ritimlerini buldular ve -özellikle Fenerbahçe derbisindeki prestijli galibiyetleri başta olmak üzere- üst üste zaferler kazanıyorlar.” açıklamasını yaptı.

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