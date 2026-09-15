Rüşvet soruşturmasında 6 kişi tutuklandı! Aralarında emniyet müdürleri de var
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan rüşvet soruşturma kapsamında, 6 kişi tutuklandı. Şahısların arasında iki emniyet müdürünün de olduğu öğrenildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı.
EMNİYET MÜDÜRLERİ DE İŞİN İÇİNDEYMİŞ
İ.Ü'ye ait dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde Narkotik Şube Müdürü olarak görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü O.U, Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E, O.U. ile irtibatlı S.G. ve firari durumda bulunan M.A.S. hakkında kayıtlar bulunduğu tespit edildi.
Suç unsuru içerebileceği değerlendirilen veriler üzerine O.U, E.D.E, Narkotik Şube Büro Amiri M.A. ve S.G. de gözaltına alındı.
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TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.