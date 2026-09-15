Rüşvet soruşturmasında 6 kişi tutuklandı! Aralarında emniyet müdürleri de var

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan rüşvet soruşturma kapsamında, 6 kişi tutuklandı. Şahısların arasında iki emniyet müdürünün de olduğu öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "bazı kamu görevlilerinin rüşvet aldığı" iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı.

EMNİYET MÜDÜRLERİ DE İŞİN İÇİNDEYMİŞ

İ.Ü'ye ait dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde Narkotik Şube Müdürü olarak görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü O.U, Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E, O.U. ile irtibatlı S.G. ve firari durumda bulunan M.A.S. hakkında kayıtlar bulunduğu tespit edildi.

Suç unsuru içerebileceği değerlendirilen veriler üzerine O.U, E.D.E, Narkotik Şube Büro Amiri M.A. ve S.G. de gözaltına alındı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Haksız kazanç sağladıkları tespit edilmişti! İşte operasyon yapılan 41 büyük dağıtıcı firma

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası