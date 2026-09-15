7 yıl sonra raftan inen Gülistan Doku soruşturmasında 6’ncı dalgada gözaltına alınan 11 şüphelilerden 4’ü tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 36 oldu.

5 Ocak 2020’de Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde 6’ncı dalga bir operasyon düzenlenmiş, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheliye daha kelepçe! Tutuklu sayısı 36 oldu

4 ŞÜPHELİYE DAHA KELEPÇE

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

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TUTUKLU SAYISI 36

Soruşturmada tutuklu sayısı 36’ya çıkarken, gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin kolluk ve savcılık işlemleri sürüyor.

Gülistan Doku soruşturması hakkında bilgi veren Antalya Valisi Hulusi Şahin, dün kentte 5 kişiye adli işlem uygulanıp Erzurum'a gönderildiğini açıklamıştı. Vali Şahin “Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, diğer illerde olduğu gibi ilimize de talimat geldi. Emniyetimiz ve jandarmamız bu talimat gereği 5 kişiyle ilgili adli işlem yaparak bu kişileri Erzurum'a gönderdi” demişti.

Gülistan Doku

"EN ÖNEMLİ KONU NAAŞININ BULUNMASI"

Gülistan Doku dosyasını yıllar sonra yeniden açarak, soruşturmanın ilerlemesini sağlayan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ise soruşturmaya dair son açıklamasında şunları söylemişti:

Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek Yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor.

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheliye daha kelepçe! Tutuklu sayısı 36 oldu

Soruşturma kapsamında tutuklanan kritik isimler;

Kişi Unvan / Açıklama Tuncay Sonel Eski Tunceli Valisi Mustafa Türkay Sonel Tuncay Sonel’in oğlu Zeinal Abakarov Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Engin Yücer Eski polis (Zeinal Abakarov'un babası) Gökhan Ertok Eski polis Çağdaş Özdemir Dönemin Devlet Hastanesi Başhekimi Ertuğrul Aslan Dönemin Asayiş Şube Müdürü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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