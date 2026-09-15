Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheliye daha kelepçe! Tutuklu sayısı 36 oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheliye daha kelepçe! Tutuklu sayısı 36 oldu

7 yıl sonra raftan inen Gülistan Doku soruşturmasında 6’ncı dalgada gözaltına alınan 11 şüphelilerden 4’ü tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 36 oldu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

5 Ocak 2020’de Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde 6’ncı dalga bir operasyon düzenlenmiş, 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheliye daha kelepçe! Tutuklu sayısı 36 oldu
Başlık ResmiGülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheliye daha kelepçe! Tutuklu sayısı 36 oldu

4 ŞÜPHELİYE DAHA KELEPÇE

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme: Kimyasal madde ihtimali araştırılıyor
GÜNDEM

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme: Kimyasal madde ihtimali araştırılıyor

TUTUKLU SAYISI 36

Soruşturmada tutuklu sayısı 36’ya çıkarken, gözaltına alınan diğer 6 şüphelinin kolluk ve savcılık işlemleri sürüyor.

Gülistan Doku soruşturması hakkında bilgi veren Antalya Valisi Hulusi Şahin, dün kentte 5 kişiye adli işlem uygulanıp Erzurum'a gönderildiğini açıklamıştı. Vali Şahin “Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, diğer illerde olduğu gibi ilimize de talimat geldi. Emniyetimiz ve jandarmamız bu talimat gereği 5 kişiyle ilgili adli işlem yaparak bu kişileri Erzurum'a gönderdi” demişti.

Gülistan Doku
Başlık ResmiGülistan Doku

"EN ÖNEMLİ KONU NAAŞININ BULUNMASI"

Gülistan Doku dosyasını yıllar sonra yeniden açarak, soruşturmanın ilerlemesini sağlayan Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ise soruşturmaya dair son açıklamasında şunları söylemişti:

Burada bizim için en önemli konulardan biri Gülistan'ın naaşının bulunması. Arkadaşlarımız özellikle bu konu üzerinde hassasiyetle çalışıyor. Dosyadaki bazı beyanlarda naaşın birkaç kez yer değiştirmiş olabileceğine ilişkin bilgiler bulunuyor. En son Pertek Yolu üzerindeki bir noktaya götürüldüğüne yönelik beyanlar var. Ayrıca kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimali de değerlendiriliyor.

Gülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheliye daha kelepçe! Tutuklu sayısı 36 oldu
Başlık ResmiGülistan Doku soruşturmasında 4 şüpheliye daha kelepçe! Tutuklu sayısı 36 oldu

Soruşturma kapsamında tutuklanan kritik isimler;

KişiUnvan / Açıklama
Tuncay SonelEski Tunceli Valisi
Mustafa Türkay SonelTuncay Sonel’in oğlu
Zeinal AbakarovGülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı
Engin YücerEski polis (Zeinal Abakarov'un babası)
Gökhan ErtokEski polis
Çağdaş ÖzdemirDönemin Devlet Hastanesi Başhekimi
Ertuğrul AslanDönemin Asayiş Şube Müdürü
ÖNERİLEN HABERLER
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon: 11 şüpheliye gözaltı kararı! Aralarında emniyet mensupları da var
GÜNDEM

Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon: 11 şüpheliye gözaltı kararı! Aralarında emniyet mensupları da var
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
"Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti"
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
"Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz"
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
Baba asılı, iki çocuğu yatağında ölü bulundu
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
Trabzonspor’un eski yıldızı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
KİRALAR YARI FİYATINDA!
KİRALAR YARI FİYATINDA!
Kiralık sosyal konutlar görüntülendi
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
"ÇİP GELİŞTİRİYOR AMA..."
Ünlü CEO'ya sürpriz telefon: Salonu kahkahaya boğdu
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
Polis durdurdu, aracındaki sır ortaya çıktı
"HAZIRLIKSIZ YAKALANABİLİRİZ!"
Bill Gates'ten korkutan yapay zekâ sözleri
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA KESİLDİ
SGK’dan gelen belgeyle hayatı altüst oldu
METEOROLOJİ SAAT VERDİ!
METEOROLOJİ SAAT VERDİ!
İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor
"YOLUMUZ, DAVAMIZ BİR"
Gündem olan sözler sonrası Arınç'tan yeni açıklama
İLK KEZ DUYURDULAR!
İLK KEZ DUYURDULAR!
ABD'nin gizli uzay silahı ortaya çıktı
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
YERLİ BAKTERİ GELİYOR!
Göbeklitepe toprağı Türk insanına şifa olacak
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU
Yargıtay'dan emsal 'rüşvet' kararı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! Elche Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! Elche Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Kaydet
KPSS ortaöğretim geç başvuruları başladı! Geç başvuru ücreti ne kadar?
KPSS ortaöğretim geç başvuruları başladı!
Kaydet
ÖZEL│Fransızlar, Marsilya maçı öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu: Beşiktaş açık ara favori
Fransız muhabirlerden Beşiktaş-Marsilya maçı yorumu
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.