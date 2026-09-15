Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! Elche Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da 6. hafta karşılaşmaları devam ederken gözler Elche ile Real Madrid arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Sezona üst sıralarda başlayan Real Madrid, deplasmanda Elche karşısında 3 puan arayacak. Ev sahibi Elche ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Karşılaşmaya saatler kala Elche Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu gündeme getirildi.

Futbolseverlerin karşılaşmadaki en büyük merakı ise Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı. Genç yıldızın son maçta oyuna girdikten sonra ortaya koyduğu performans, ilk 11 ihtimalini güçlendirdi. Peki, Elche Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de mi?

Arda Güler ilk 11de bekleniyor! Elche Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid'in Elche karşısında sahaya çıkacağı muhtemel kadroda Arda Güler'in ilk 11'de yer alması bekleniyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadroda rotasyona gitme ihtimali bulunurken Arda Güler'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması öngörülüyor.

Arda Güler ilk 11de bekleniyor! Elche Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Elche-Real Madrid karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi S Sport üzerinden şifreli olarak takip edebilecek.

Arda Güler ilk 11de bekleniyor! Elche Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 6. haftasında oynanacak Elche Real Madrid maçı 15 Eylül 2026 Salı günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma Elche'nin sahası Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanacak.

Real Madrid ligde 12 puanla ikinci sırada bulunurken Elche 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.

Arda Güler ilk 11de bekleniyor! Elche Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ELCHE REAL MADRİD MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Elche: Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Valera, Morcillo, Villar, Moreno; Lemar; Nino

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Arda Güler, Bellingham, Vinicius; Mbappe



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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