Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonunun ilk tur heyecanı başlıyor. Kupanın ilk turunda karşı karşıya gelecek ekiplerden 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü ile Ürgüpspor, tur bileti için sahaya çıkacak. Afyonkarahisar-Ürgüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda merak edilirken ZTK 1. eleme maçları bugün başlıyor.

2026-2027 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası heyecanı ilk tur maçlarıyla devam ediyor. 15 Eylül'de başlayacak karşılaşmaların ardından 16 ve 17 Eylül tarihlerinde de farklı ekipler kupada tur mücadelesi verecek. 15 Eylül Salı günü oynanacak diğer karşılaşmada ise Altay ile Söke 1970 Spor Kulübü saat 20.00'de karşılaşacak. Peki, Afyonkarahisar-Ürgüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

AFYONKARAHİSAR-ÜRGÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Afyonkarahisar-Ürgüpspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şifresiz olarak ekranlara gelecek mücadele Afyonkarahisar'da Zafer Stadı'nda oynanacak.

Afyonkarahisar-Ürgüpspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası başlıyor!

AFYONKARAHİSAR-ÜRGÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur karşılaşmasında 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü ile Ürgüpspor karşı karşıya gelecek. Mücadele 15 Eylül 2026 Salı günü oynanacak, karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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