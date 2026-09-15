A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonundaki maç programı futbolseverlerin gündeminde. Türkiye, tarihinde ilk kez organizasyonun A Ligi'nde mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasında Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak. Milli takımın eylül ayında başlayacak yoğun maç takvimi nedeniyle Süper Lig'de de milli ara yaşanacak. Futbolseverler Milli ara ne zaman başlayacak merak ederken Milli maç tarihleri ve Uluslar Ligi fikstürü netlik kazandı.

Milli takım, eylül ayındaki iki iç saha karşılaşmasının ardından ekim ayında deplasmanda sahaya çıkacak. Türkiye'nin Belçika ile oynayacağı karşılaşma Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda yapılacak. Peki, Milli ara ne zaman, milli maçlar ne zaman başlıyor, Türkiye-Fransa maçı ne zaman?

MİLLİ ARA NE ZAMAN, MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli ara 21 Eylül 2026'da başlayacak. A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde dört karşılaşmaya çıkacak. Milli maç programı 6 Ekim'e kadar devam edecek.

Türkiye'nin Uluslar Ligi macerasındaki ilk karşılaşması ise 25 Eylül Cuma günü Fransa karşısında oynanacak. Kocaeli Stadyumu'nda yapılacak mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Milli ara ne zaman? Milli maçlara geri sayım başlarken ilk rakip Fransa!

EKİM AYINDA İKİ DEPLASMAN MAÇI

Milli takım, eylül ayındaki iki iç saha karşılaşmasının ardından ekim ayında deplasmanda sahaya çıkacak. Türkiye'nin Belçika ile oynayacağı karşılaşma 2 Ekim Cuma günü Liege'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda yapılacak. Mücadele 21.45'te başlayacak.

Ay-yıldızlı ekibin ekim ayındaki ikinci karşılaşması ise İtalya deplasmanında olacak. Türkiye, 5 Ekim Pazartesi günü Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak.

Milli ara ne zaman? Milli maçlara geri sayım başlarken ilk rakip Fransa!

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2026

UEFA ULUSLAR LİGİ 2026 FİKSTÜRÜ

25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa

Stat: Kocaeli Stadyumu

Saat: 21.45

28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya

Stat: Atatürk Spor Kompleksi, Bursa

Saat: 21.45

2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye

Stat: Maurice Dufrasne Stadyumu, Liege

Saat: 21.45

5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye

Stat: Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna

Saat: 21.45



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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