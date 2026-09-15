Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji İstanbul dahil 13 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklığının 25 derece altına düşeceği kentte, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumunu yayınladı. Buna göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Bazı bölgeler ve iller için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, aynı zamanda şiddetli rüzgar için de uyardı. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda

HAVA SICAKLIĞI

Öte yandan hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda

13 İLDE SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji’nin uyarısında şöyle denildi:

Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda

Sağanak uyarısı yapılan 13 il şöyle;

Şehir Etkilenen Bölge / Zaman İstanbul Kuzey kesimleri Kırklareli Kıyı kesimleri İzmir Gece saatlerinde Adana Öğle ve akşam saatleri Antalya İç kesimleri Burdur Geneli Konya Batı kesimleri Düzce Geneli Sinop Geneli Zonguldak Geneli Rize Geneli Samsun Geneli Trabzon Geneli

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

İstanbul’da ise bugün hava sıcaklığı 25°C altında seyredecek. Hava ise parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Meteoroloji’nin son raporuna göre bazı illerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle;

Şehir Sıcaklık Hava Durumu BURSA 26°C Parçalı ve az bulutlu ÇANAKKALE 26°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL 25°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı KIRKLARELİ 25°C Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı DENİZLİ 32°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR 31°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak yağışlı MUĞLA 30°C Parçalı ve az bulutlu UŞAK 27°C Parçalı ve az bulutlu ADANA 33°C Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı ANTALYA 31°C Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı

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