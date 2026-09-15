Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda
Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji İstanbul dahil 13 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklığının 25 derece altına düşeceği kentte, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumunu yayınladı. Buna göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.
Bazı bölgeler ve iller için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, aynı zamanda şiddetli rüzgar için de uyardı. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Öte yandan hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
13 İLDE SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji’nin uyarısında şöyle denildi:
Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sağanak uyarısı yapılan 13 il şöyle;
|Şehir
|Etkilenen Bölge / Zaman
|İstanbul
|Kuzey kesimleri
|Kırklareli
|Kıyı kesimleri
|İzmir
|Gece saatlerinde
|Adana
|Öğle ve akşam saatleri
|Antalya
|İç kesimleri
|Burdur
|Geneli
|Konya
|Batı kesimleri
|Düzce
|Geneli
|Sinop
|Geneli
|Zonguldak
|Geneli
|Rize
|Geneli
|Samsun
|Geneli
|Trabzon
|Geneli
İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ
İstanbul’da ise bugün hava sıcaklığı 25°C altında seyredecek. Hava ise parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.
BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR
Meteoroloji’nin son raporuna göre bazı illerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle;
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|BURSA
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ÇANAKKALE
|26°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İSTANBUL
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|KIRKLARELİ
|25°C
|Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
|DENİZLİ
|32°C
|Parçalı ve az bulutlu
|İZMİR
|31°C
|Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
|MUĞLA
|30°C
|Parçalı ve az bulutlu
|UŞAK
|27°C
|Parçalı ve az bulutlu
|ADANA
|33°C
|Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
|ANTALYA
|31°C
|Parçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı