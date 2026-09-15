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Yaşam

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda

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Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda

Yeni hava durumu raporunu yayınlayan Meteoroloji İstanbul dahil 13 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklığının 25 derece altına düşeceği kentte, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumunu yayınladı. Buna göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Bazı bölgeler ve iller için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapan Meteoroloji, aynı zamanda şiddetli rüzgar için de uyardı. Rüzgarın genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda
Başlık ResmiMeteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda

HAVA SICAKLIĞI

Öte yandan hava sıcaklığının Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda
Başlık ResmiMeteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda

13 İLDE SAĞANAK ALARMI

Meteoroloji’nin uyarısında şöyle denildi:

Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Manisa, Adana, Mersin, Osmaniye, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey, Konya'nın ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda
Başlık ResmiMeteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda

Sağanak uyarısı yapılan 13 il şöyle;

ŞehirEtkilenen Bölge / Zaman
İstanbulKuzey kesimleri
KırklareliKıyı kesimleri
İzmirGece saatlerinde
AdanaÖğle ve akşam saatleri
Antalyaİç kesimleri
BurdurGeneli
KonyaBatı kesimleri
DüzceGeneli
SinopGeneli
ZonguldakGeneli
RizeGeneli
SamsunGeneli
TrabzonGeneli

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

İstanbul’da ise bugün hava sıcaklığı 25°C altında seyredecek. Hava ise parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda
Başlık ResmiMeteoroloji saat verdi! İstanbul dahil 13 ilde hava değişiyor, hem sağanak hem serin hava yolda

BAZI İLLERDE BEKLENEN SICAKLIKLAR

Meteoroloji’nin son raporuna göre bazı illerde beklenen sıcaklık değerleri ise şöyle;

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
BURSA26°CParçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE26°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL25°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ25°CParçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
DENİZLİ32°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR31°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sağanak yağışlı
MUĞLA30°CParçalı ve az bulutlu
UŞAK27°CParçalı ve az bulutlu
ADANA33°CParçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
ANTALYA31°CParçalı ve az bulutlu, sağanak yağışlı
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