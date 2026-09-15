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Yaş sebze ve meyve fiyatlarına manipülasyon soruşturması! 41 şirket yöneticisine gözaltı kararı

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “tarladan markete fiyat yolculuğu” soruşturmasında 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

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Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatların yukarı yönlü manipüle edildiği iddialarına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, bazı büyük tedarikçi firmaların ürün arzını düşük, maliyetleri ise yüksek göstererek ve sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek haksız kazanç sağladıkları yönünde bulgulara ulaşıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, üreticiden markete kadar uzanan fiyat zinciri mercek altına alındı. İnceleme kapsamında Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından ise Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı da soruşturmaya ilişkin kapsamlı rapor hazırladı.

Yaş sebze ve meyve fiyatlarına manipülasyon soruşturması! 41 şirket yöneticisine gözaltı kararı
Başlık ResmiYaş sebze ve meyve fiyatlarına manipülasyon soruşturması! 41 şirket yöneticisine gözaltı kararı

1.029 ÇİFTÇİNİN BEYANI ALINDI

Soruşturma kapsamında yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı, tedarikçilere hangi şartlarla ulaştığı ve piyasadaki fiyat oluşumu incelendi.

Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri yönünde tespitlere ulaşıldı.

Şüphelilerin ayrıca sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve fiyatlarını yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

Yaş sebze ve meyve fiyatlarına manipülasyon soruşturması! 41 şirket yöneticisine gözaltı kararı
Başlık ResmiYaş sebze ve meyve fiyatlarına manipülasyon soruşturması! 41 şirket yöneticisine gözaltı kararı

41 ŞİRKET YÖNETİCİSİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturmada; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden işlem başlatıldı.

Bu kapsamda 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlattı.

“TARLADAN SOFRAYA ZİNCİR HAKSIZ KAZANÇ KAPISI OLMAYACAK”

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdüğünü belirterek operasyona İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman ve Ticaret bakanlıklarının da veri ve analizlerle katkı sunduğunu ifade etti.

Gürlek, “Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir” dedi.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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