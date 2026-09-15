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Ekonomi

Çocuğunuzun sağlığı için dikkat! Ticaret Bakanlığı'ndan velilere 4 kritik uyarı

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Çocuğunuzun sağlığı için dikkat! Ticaret Bakanlığı'ndan velilere 4 kritik uyarı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla kırtasiye alışverişleri hız kazanırken Ticaret Bakanlığı'ndan velilere önemli uyarılar geldi. Bakanlık, çocukların sağlığını korumak ve güvenli alışverişi sağlamak için 4 önemli noktaya dikkat çekti.

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Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çocuklar için yeni bir dönemin başladığını belirterek, kırtasiye alışverişlerinin güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yapılmasının önemine dikkat çekti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte çocuklarımız için yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde kırtasiye alışverişlerimizi güvenli ürünlerden ve güvenilir satış noktalarından yana yapmak, çocuklarımızın sağlığını korumak ve tüketici haklarımızı güvence altına almak açısından büyük önem taşıyor." denildi.

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Bakanlık, çocukların sağlığı ve güvenliği için velilere şu uyarıları yaptı:

  • Güvenilir satış noktalarını tercih edelim.
  • Ürünlerde üretici/ithalatçı bilgisi, kullanım talimatı, yaş uyarıları ve gerekli işaretlerin bulunup bulunmadığını kontrol edelim.
  • Alışverişlerimizde belge ve fişlerimizi mutlaka alalım.
  • Şüpheli, kaynağı ve bilgileri belli olmayan ürünlerden uzak duralım.

Unutmayalım; güvenli ürün, bilinçli tüketiciyle buluşur.

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DENETİMLER SÜRECEK

Bakanlık, çocukların sağlığını ve tüketicilerin haklarını korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Velilere güvenli ve bilinçli alışveriş çağrısı yapan Bakanlık, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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