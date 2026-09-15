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Spor

Avrupa'dan Afrika'ya haber oldu! Dünya, Matteo Guendouzi'nin kaçırdığı golü konuşuyor: Bunu nasıl yaptın?

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Avrupa'dan Afrika'ya haber oldu! Dünya, Matteo Guendouzi'nin kaçırdığı golü konuşuyor: Bunu nasıl yaptın?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçın sonucu kadar sarı-lacivertlilerin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi'nin kaçırdığı gol de gündem oldu. Guendouzi'nin harcadığı yüzde 100'lük net fırsat dünya basınında da çok konuşuldu.

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Mahmut Ekinci
MAHMUT EKİNCİ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde puanını 7'ye yükseltirken son 2 haftada 5 puan kaybetmiş oldu.

12 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Gaziantep ekibine karşı oynadığı son 12 maçta üstünlük kuran ve tamamında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin bu serisi de sona erdi. 9'u Süper Lig, 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere söz konusu 12 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe, rakibiyle ilk defa berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, kırmızı-siyahlılara konuk olduğu son 7 maçı da kazanırken, bugün aldığı beraberlikle bu seriye de son verdi.

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İLK DEFA GOL ATAMADILAR

Fenerbahçe, bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında oynadığı toplam 11 maçta gol sevinci yaşarken, Gaziantep deplasmanında sessiz kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6, lig aşamasında 1, Süper Lig'de de 4 maçta rakip filelerini sarsan Kanarya, ilk defa bir maçta gol atamadı.

Guendouzi'nin 37. dakikada kaçırdığı gol pozisyonu
Başlık ResmiGuendouzi'nin 37. dakikada kaçırdığı gol pozisyonu

MATTEO GUENDOUZI GÜNDEMDE

Öte yandan maçın en çok konuşulan anı 37. dakikada Matteo Guendouzi'nin kaçırdığı gol pozisyonu oldu. Yüzde 100'lük net fırsatı harcayan 27 yaşındaki Fransız orta saha, kaçırdığı golle dünya basınında da çok konuşuldu.

İşte o haberlerden bazıları:

Avrupadan Afrikaya haber oldu! Dünya, Matteo Guendouzinin kaçırdığı golü konuşuyor: Bunu nasıl yaptın?
Başlık ResmiAvrupadan Afrikaya haber oldu! Dünya, Matteo Guendouzinin kaçırdığı golü konuşuyor: Bunu nasıl yaptın?

Africa Soccer: Afrikalı spor sitesi, kaçan golün görüntüsünü manşete taşıyarak "Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'nin net bir fırsatı kaçırmasının ardından Gaziantep ile berabere kaldı" başlığını attı.

Matteo Guendouzi
Başlık ResmiMatteo Guendouzi

Marca: İspanyol basını, Fransız orta saha Guendouzi'nin kaçırdığı pozisyonu haber içinde okuyucularına servis etti.

Avrupadan Afrikaya haber oldu! Dünya, Matteo Guendouzinin kaçırdığı golü konuşuyor: Bunu nasıl yaptın?
Başlık ResmiAvrupadan Afrikaya haber oldu! Dünya, Matteo Guendouzinin kaçırdığı golü konuşuyor: Bunu nasıl yaptın?

"GUENDOUZI BUNU NASIL YAPTIN?"

La Gazzetta dello Sport: İtalyanlar da kaçan pozisyonu "Guendouzi bunu nasıl yaptın?" başlığıyla sayfalarına taşıdı.

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