1 öğretmen, 2 öğrenci: Bu okulda zil sadece 3 kişi için çalıyor
Konya'nın Ilgın ilçesindeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulunda yeni eğitim öğretim yılı dikkat çeken bir tabloyla başladı. Okulda bu yıl yalnızca iki öğrenci ve bir öğretmen bulunuyor.
Geçtiğimiz yıl okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu 4. sınıfa geçerken, Şerifenur Özdemir'in 1. sınıfa başlamasıyla okulun öğrenci sayısı ikiye çıktı.
OKULDA YENİ EĞİTİM YILININ İLK ZİLİ ÇALDI
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Şehit Mustafa Kozlu İlkokulunda da ders zili çaldı.
Okulda bu yıl 4. sınıf öğrencisi İlayda Kozlu ile 1. sınıfa başlayan Şerifenur Özdemir eğitim görecek. İki öğrencinin eğitiminden ise okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ sorumlu olacak.
İLAYDA ÜÇ YILDIR OKULUN TEK ÖĞRENCİSİYDİ
İlayda Kozlu, üç yıldır Şehit Mustafa Kozlu İlkokulunda tek öğrenci olarak eğitim görüyordu.
Bu yıl 4. sınıfa geçen İlayda, Şerifenur Özdemir'in okula başlamasıyla birlikte eğitimine bir arkadaşıyla devam edecek.
ŞERİFENUR BİRİNCİ SINIFA BAŞLADI
Şerifenur Özdemir, yeni eğitim öğretim yılında okulun birinci sınıf öğrencisi oldu.
Okul çantası ve kitaplarıyla ilk gün sınıfına gelen Şerifenur, bundan sonra İlayda ile aynı okulda eğitim görecek.
ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİNİ OTOMOBİLİYLE OKULA GETİRİYOR
Okulun tek öğretmeni Muhammed Bağ, öğrencileri her sabah otomobiliyle evlerinden alarak okula getiriyor.
Derslerin ardından öğrencileri yine otomobiliyle evlerine bırakan Bağ, iki öğrencinin eğitim sürecini birlikte yürütüyor.
AYNI SINIFTA FARKLI SEVİYELERDE DERS İŞLİYORLAR
İlayda 4. sınıfta eğitim görürken, Şerifenur 1. sınıfta okuma yazma öğreniyor.
Öğretmen Muhammed Bağ, aynı sınıfta bulunan iki öğrenciye seviyelerine uygun eğitim veriyor.
İlayda ortaokula hazırlanırken, Şerifenur temel okuma ve yazma çalışmalarını sürdürüyor.
İLAYDA ARTIK TENEFFÜSLERDE ARKADAŞIYLA OYNAYACAK
Üç yıl boyunca okulda tek başına eğitim gören İlayda, Şerifenur'un okula başlamasıyla teneffüsleri artık arkadaşıyla geçirecek.
İlayda, yeni arkadaşına sınıfı ve okulu gezdirdiğini, birlikte ip atlayıp top oynayacaklarını söyledi.
MAHALLEDE BİR ZAMANLAR 250-300 ÖĞRENCİ VARDI
Gökçeyurt Mahallesi Muhtarı Mükremin Özdemir, geçmişte mahallede 250-300 öğrencinin bulunduğunu belirtti.
Zaman içerisinde öğrenci sayısının azaldığını ifade eden Özdemir, okulun son üç yıldır tek öğrenciyle eğitim verdiğini söyledi.
GELECEK YIL 3-4 ÖĞRENCİNİN DAHA BAŞLAMASI BEKLENİYOR
Muhtar Özdemir, mahallede gelecek yıl okula başlayabilecek 3-4 çocuğun daha bulunduğunu belirtti.
Şerifenur'un okula başlamasıyla öğrenci sayısının ikiye çıktığı okulda, gelecek yıllarda öğrenci sayısının yeniden artması bekleniyor.