1 öğretmen, 2 öğrenci: Bu okulda zil sadece 3 kişi için çalıyor

Konya'nın Ilgın ilçesindeki Şehit Mustafa Kozlu İlkokulunda yeni eğitim öğretim yılı dikkat çeken bir tabloyla başladı. Okulda bu yıl yalnızca iki öğrenci ve bir öğretmen bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl okulun tek öğrencisi olan İlayda Kozlu 4. sınıfa geçerken, Şerifenur Özdemir'in 1. sınıfa başlamasıyla okulun öğrenci sayısı ikiye çıktı.