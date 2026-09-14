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Yargıtay izin vermedi: Yeni Parti’de isim krizi

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Yargıtay izin vermedi: Yeni Parti’de isim krizi

Yargıtay, Yenilik Partisi ile olan isim benzerliği sebebiyle Yeni Parti’ye uyarıda bulunarak “Adınızı değiştirin” dedi. Bir parti daha kurup seçime girememe riski yaşamak istemeyen Özel yönetimi, Öztürk Yılmaz’ın lideri olduğu Yenilik Partisiyle birleşip krizi aşmayı ve delege sistemiyle kongre yapmayı planlıyor.

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Özgür Özel’in liderliğinde CHP’den kopanların kurduğu Yeni Parti, isim krizi yaşıyor. Eski CHP’li Öztürk Yılmaz’ın genel başkanı olduğu Yenilik Partisi, isim benzerliğinin karışıklığa yol açacağını belirterek Yargıtay’a başvuruda bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Baksi Işık, 28 Temmuz’da “Sokaktaki vatandaş Yeni ile Yeniliği ayırt edememektedir. Vatandaşın ayırt edebileceği Yeni’ye eklenmiş başka bir kelime de yoktur. Dolayısıyla doğrudan Yeniliği çağrıştırmaktadır. 19 Aralık 2024 tarihinde Yeni Parti ismini almak isteyen Duygu Çil Sucuka’nın başvurusu Yenilik Partisi ile isim benzerliği nedeniyle Yargıtay’ca reddedildiği bilinmektedir. Aynı durum maalesef tekrar edilmektedir” diyerek itirazda bulundu. Işık, 2024 yılında verilen isim benzerliği kararının emsal alınmasını talep etti.

Yargıtay izin vermedi: Yeni Parti’de isim krizi
Başlık ResmiYargıtay izin vermedi: Yeni Parti’de isim krizi
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TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Yargıtay’ın Yeni Parti’yi isim konusunda uyardığını ancak Özel ve kurmaylarının ‘Bir şey olmaz’ diyerek ısrar ettiğini öğrendiğini söyledi. Atik’in aktardığı bilgilere göre Özgür Özel ve ekibi, isim değiştirmek yerine Öztürk Yılmaz’la ittifak ve birleşme görüşmeleri yaptı. Taraflar bugüne kadar altı defa bir araya geldi. Özgür Özel, sıkıntıya sebep olan Gül Çiftci, Umut Akdoğan ve Bülent Tezcan’ı fırçaladı.

Yargıtay izin vermedi: Yeni Parti’de isim krizi
Başlık ResmiYargıtay izin vermedi: Yeni Parti’de isim krizi
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SEÇİME KATILAMAYABİLİR

İsim krizinin kongre takvimini de etkileyeceği, partinin kuruluşunu tamamlayamazsa seçime katılmasının riske girebileceği ifade ediliyor. Fatih Atik “Yeni Parti ismini kullanamayacak. Bu ismi değiştirmek zorunda kaldılar. 90 milletvekili, 200 belediye başkanı, 500 bin üye transfer ediyorlar ama partinin ismini koyamamışlar” ifadesini kullandı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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