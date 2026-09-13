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3. Sayfa

İstanbul'da yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde bariyerlere çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Eyüpsultan mevkisinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu yangın çıktı.

Kaza, Eyüpsultan Işıklar Mahallesi Işıklar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayarak Işıklar Gişeleri'ndeki bariyerlere çarptı.

İstanbulda yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Başlık Resmiİstanbulda yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında otobüste zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana gelirken, çevreye yoğun duman yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, gişelerin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi alındı.

İstanbulda yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var
Başlık Resmiİstanbulda yolcu otobüsü bariyerlere çarpıp alev aldı! Ölü ve yaralılar var

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere 8 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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