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Şişhane’de İETT otobüsleri birbirine girdi! Yola dökülen yağ sürücüleri terletti

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Şişhane’de İETT otobüsleri birbirine girdi! Yola dökülen yağ sürücüleri terletti

İstanbul Şişhane’de durağa yanaşan İETT otobüsüne başka bir İETT otobüsü çarptı. Kaza sonrası araçlardan yola dökülen yağ sürücülere zor anlar yaşattı.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Bir İETT otobüsü durağa yanaşan başka bir İETT otobüsüne çarptı.

Şişhane’de İETT otobüsleri birbirine girdi! Yola dökülen yağ sürücüleri terletti
Başlık ResmiŞişhane’de İETT otobüsleri birbirine girdi! Yola dökülen yağ sürücüleri terletti

Kaza sonucu yola araçlardan yağ dökülürken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola dökülen yağ nedeniyle motosiklet ve otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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