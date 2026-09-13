Aydın’da otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçiren eski CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çankır, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

12 Eylül Cumartesi günü otomobili ile seyir halinde olan eski CHP İl Başkanı Ali Çankır direksiyon başında fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan Çankır, ambulansla Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Çankır

Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Çankır, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çankır'ın ani ölümü ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Ali Çankır için Nazilli’ye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Alevi Kültür Merkezi’nde cenaze töreni geçekleştirildi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirmişti... Ali Çankır gözyaşları ile defnedildi

Yoğun katılımın olduğu cenazeye milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, iş insanları, sağlık sektörünün temsilcileri, Çankır'ın ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirmişti... Ali Çankır gözyaşları ile defnedildi

Eski Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Engin Seyit Alioğlu tarafından Alevi erkanı yapıldı. Alınan helalliğin ardından gözyaşlarıyla uğurlanan Ali Çakır’ın naaşı, Kuyucak Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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