Vanlı Kara Haydar'ın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü
Sosyal medya paylaşımları sonrası tutuklanan Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verildi. İstanbul’da gözaltına alınan Tançalan, işlemlerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.
Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün İstanbul'da gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Sosyal medyadaki lüks yaşam ve mizansenlere yakın takip! Bakan Gürlek'ten 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması
VAN’A GÖTÜRÜLDÜ
Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'dan 'Vanlı Kara Haydar'a suçlama: Mesajlar elimde
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.
Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.
Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan dün İstanbul'da yakalanmıştı.
ALTINLAR ODUNLUKTA BULUNDU
Tançalan’ın düğün için kiraladığını öne sürdüğü altınlar, bir evin odunluğunda yapılan aramada ele geçirildi.
Aramada valiz içerisinde 66 bilezik, altın olduğu değerlendirilen zincir, döviz ve çeşitli ziynet eşyaları bulundu. Ayrıca cep telefonları ile Tançalan adına düzenlenmiş pasaporta da el konuldu.