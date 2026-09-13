Vanlı Kara Haydar'ın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü

Sosyal medya paylaşımları sonrası tutuklanan Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verildi. İstanbul’da gözaltına alınan Tançalan, işlemlerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün İstanbul'da gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Vanlı Kara Haydarın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü

VAN’A GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Vanlı Kara Haydarın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

Vanlı Kara Haydarın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.

Vanlı Kara Haydarın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan dün İstanbul'da yakalanmıştı.

ALTINLAR ODUNLUKTA BULUNDU

Tançalan’ın düğün için kiraladığını öne sürdüğü altınlar, bir evin odunluğunda yapılan aramada ele geçirildi.

Aramada valiz içerisinde 66 bilezik, altın olduğu değerlendirilen zincir, döviz ve çeşitli ziynet eşyaları bulundu. Ayrıca cep telefonları ile Tançalan adına düzenlenmiş pasaporta da el konuldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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