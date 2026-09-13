Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Vanlı Kara Haydar'ın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Vanlı Kara Haydar'ın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü

Sosyal medya paylaşımları sonrası tutuklanan Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan’ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verildi. İstanbul’da gözaltına alınan Tançalan, işlemlerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında dün İstanbul'da gözaltına alınan Çağla Öz Tançalan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Vanlı Kara Haydarın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü
Başlık ResmiVanlı Kara Haydarın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü
BAKMADAN GEÇME
Sosyal medyadaki lüks yaşam ve mizansenlere yakın takip! Bakan Gürlek
GÜNDEM

Sosyal medyadaki lüks yaşam ve mizansenlere yakın takip! Bakan Gürlek'ten 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması

VAN’A GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Vanlı Kara Haydarın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü
Başlık ResmiVanlı Kara Haydarın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü
ÖNERİLEN HABERLER
Ferdi Tayfur
GÜNDEM

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'dan 'Vanlı Kara Haydar'a suçlama: Mesajlar elimde

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali araştırma süreci başlatılmış, Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

Vanlı Kara Haydarın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü
Başlık ResmiVanlı Kara Haydarın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Tançalan'ın düğününde eşi Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar bugün Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.

Vanlı Kara Haydarın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü
Başlık ResmiVanlı Kara Haydarın eşine de gözaltı! İstanbul’dan Van’a götürüldü

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan dün İstanbul'da yakalanmıştı.

ALTINLAR ODUNLUKTA BULUNDU

Tançalan’ın düğün için kiraladığını öne sürdüğü altınlar, bir evin odunluğunda yapılan aramada ele geçirildi.

Aramada valiz içerisinde 66 bilezik, altın olduğu değerlendirilen zincir, döviz ve çeşitli ziynet eşyaları bulundu. Ayrıca cep telefonları ile Tançalan adına düzenlenmiş pasaporta da el konuldu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
İşte İstanbul'da dar gelirliye kiralanacak evler
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
81 İLDE BİNLERCE GÖREVLİ!
Ders zili çalmadan güvenlik seferberliği başladı
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
DÜĞÜN ALTINLARINA SORGU
Gösterişli şov sonrası soruşturma genişletildi
"EN BÜYÜK ENDİŞEM..."
Gençlere ve ailelere kritik uyarılar
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
AK PARTİLİ İSİM FARKI AÇIKLADI!
Cumhurbaşkanı’nın masasındaki son anket!
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
ANKARA KAVGASI BÜYÜYOR
Çekya Başbakanı'ndan 'Türkiye Gazetesi' çıkışı
KURALLAR SİL BAŞTAN!
KURALLAR SİL BAŞTAN!
Fıstıklı sucuğa, isimsiz dönere yasak geliyor
BU OKULDA HERKES İKİZ
BU OKULDA HERKES İKİZ
Aynı sırada oturuyorlar, öğretmenleri de karıştırıyor
TRUMP'A KARŞI AVRUPA HAMLESİ!
TRUMP'A KARŞI AVRUPA HAMLESİ!
Ankara detayına dikkat çektiler
FED KORKUSU PİYASALARI VURDU!
FED KORKUSU PİYASALARI VURDU!
Altın, petrol, buğday... Hangi emtia nasıl etkilendi?
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
FRANSA'DA BÜYÜK ŞAŞKINLIK!
Şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
TÜRKİYE’Yİ ATEŞE ÇEKME PLANI
İran'ın hedefinde Mekke İttifakı var
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
“BEREKETLİ İŞ, TALEP ÇOK”
İstanbul'u bırakıp köye döndü, 5 yılda üretimi katladı
BU YILIN YOL HARİTASINI AÇIKLADI!
BU YILIN YOL HARİTASINI AÇIKLADI!
Bakan Tekin'den önemli mesajlar
ARABA KİRALAR GİBİ İPHONE
ARABA KİRALAR GİBİ İPHONE
Bankalar açıkladı, işte aylık ödeme tutarları…
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
70 MİLYONLUK SKANDAL İDDİA!
Bağışları sadece kumara yatırmamış
'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'
'BU KADARINI BEKLEMİYORDUK'
Yapay zeka devinin CEO'sundan korkutan itiraf!
FORMALARDA KORKUNÇ TUZAK!
FORMALARDA KORKUNÇ TUZAK!
Okul alışverişine çıkan veliler dikkat!
SÜRPRİZ HALKA ARZ KARARI
SÜRPRİZ HALKA ARZ KARARI
ChatGPT’nin sahibi bu sene borsaya çıkmıyor!
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKARDI!
MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKARDI!
15 ilde “Ailem Güvende” operasyonu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Süper Lig maçında zehirlenme şüphesi! Başvuru sayısı 56’ya yükseldi
Maçta zehirlenme şüphesi! Sayı 56’ya yükseldi
Kaydet
28 yılda 48 bin kilometrenin ardından eve dönüş: Karl Bushby’nin yürüyüş hikayesi
28 yılda 48 bin kilometrenin ardından eve dönüş: Karl Bushby’nin yürüyüş hikayesi
Kaydet
Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik Suriye ziyareti! Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik Suriye ziyareti!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.