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Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'dan 'Vanlı Kara Haydar'a suçlama: Mesajlar elimde

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Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'dan 'Vanlı Kara Haydar'a suçlama: Mesajlar elimde

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, tutuklanan "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın yaklaşık bir ay önce iş yerine çökmeye çalıştığını iddia etti. Aydın, elinde yazışma kayıtları bulunduğunu iddia ederek "Şikayetçi olsam bir dosya da benden yer" ifadelerini kullandı.

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"Vanlı Kara Haydar" lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, Tançalan ile yaklaşık bir ay önce yaşadığını belirttiği olayı anlatarak iş yerine yönelik bir çökme girişimi olduğunu iddia etti. Aydın, yaşananlara ilişkin mesaj ve yazışma kayıtlarının da elinde bulunduğunu öne sürdü.

Vanlı Kara Haydar'dan isim vermeden söz etmeye başlayan Muhammet Aydın, "Şimdi bir tane arkadaş var. Kabadayı... Mafyamsı işte. Tutuklanmış hatta yakın tarihte" dedi. Ardından yaklaşık bir ay önce yaşadığını söylediği olayı anlatan Aydın, söz konusu kişinin kendisine yönelik girişimini "yersen" ifadesiyle anlattı.

Muhammet Aydın
Başlık ResmiMuhammet Aydın

"YAZIŞMALAR VAR" DEDİ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Aydın, "Şimdi bu arkadaşla alakalı bir ay önce yaşadığım bir hikaye var. Bu arkadaş bana 'yersen' yaptı. Tabii ki yemedim. Şimdi mesajlar, yazışma kayıtları var" diye konuştu. Aydın'ın sözlerine göre olayla ilgili mesaj ve yazışmalar halen elinde bulunuyor. Ancak Aydın, söz konusu kayıtlarla yetkili makamlara başvurarak şikayetçi olmadığını da belirtti.

Şikayetçi olması halinde Tançalan hakkında yeni bir dosya açılabileceğini vurgulayan Aydın şöyle devam etti:

"BİR DOSYA DA BENDEN YER"

"Şikayetçi olsam bir dosya da benden yer. Ama bende de bir huy var; bana böyle çökme maksadıyla gelen salak, asalak tipleri şikayet etmeyi çok sevmiyorum. Ya zaman kaybı çünkü, ciddiye almıyorum onları."

Aydın, devletin gerekli adımları atacağına inandığını belirterek açıklamasının devamında "Yoksa devletimiz her zaman 18 yaşında. Söylediğim dakika bir dosyası daha olur, çıkamaz" ifadelerini kullandı.

VANLI KARA HAYDAR TUTUKLANMIŞTI

"Vanlı Kara Haydar" lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, 8 Eylül'de Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alınmıştı Van Cumhuriyet Başsavcılığınca Tançalan hakkında "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

Emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çağla Öz ve Mehmet Fatih Tançalan
Başlık ResmiÇağla Öz ve Mehmet Fatih Tançalan

DÜĞÜNÜNDEKİ TAKILAR İNCELEMEDE

Tançalan'ın eşi Çağla Öz ile gerçekleştirdiği gösterişli düğün de yürütülen soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri olmuştu. Düğünde sergilenen yüksek miktardaki altın, döviz ve paranın kaynağı ile mal varlıkları incelemeye alınmıştı.

ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINA ALINDI

Tançalan'ın tutuklanmasının ardından soruşturma genişletilmiş ve eşi Çağla Öz de İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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