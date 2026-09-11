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Ekonomi

Para çekmek için doğru zaman mı? TCMB’nin faiz kararında tüketiciye de mesaj var

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Para çekmek için doğru zaman mı? TCMB’nin faiz kararında tüketiciye de mesaj var

Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faiz oranını %37’de sabit tutarken, tüketicilerin “finansman oranlarında düşüş” umudu yılın son çeyreğine kaldı. TCMB’nin ekim ve aralık aylarında iki toplantısı bulunuyor. PPK karar metinindeki ifadeleri değerlendiren kurumlar, enerji fiyatlarına dikkat çekerek ekimde de “pas” ihtimalini dışlamadı. Bu durumda tüketici finansmanı oranlarında da indirimler ötelenebilir…

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Faiz koridorunda da değişikliğe gidilmezken, gecelik borç verme faizi yüzde 40, politika faizi yüzde 37 ve gecelik borçlanma faizi yüzde 35,5 seviyelerinde korundu.

Gedik Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede; TCMB’nin faiz patikasına ilişkin net yönlendirme yapmadığına dikkat çekildi. Kuruma göre, karar metninde enflasyona ilişkin hem olumlu hem de temkinli mesajların bir arada yer alması, Merkez Bankası’nın dengeli bir iletişim tercih ettiğini gösteriyor.

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3 PUANLIK İNDİRİMİN ŞİFRESİ!

Analizde “TCMB öncelikle son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergelerin, enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ettiğini söylüyor. Buna ek olarak arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kaldığını belirtiyor ve bu durumu da iç talebin zayıf seyri ile ilişkilendiriyor. Bu iki mesajın TCMB’nin enflasyon görünümüne ilişkin iyimserliğini yansıttığını ve belki de haftalık repo ihalelerine başlanmasının gerekçeleri olduğunu söyleyebiliriz” denildi.

Para çekmek için doğru zaman mı? TCMB’nin faiz kararında tüketiciye de mesaj var
Başlık ResmiPara çekmek için doğru zaman mı? TCMB’nin faiz kararında tüketiciye de mesaj var

“YUKARI RİSK” İFADESİNE DİKKAT

Merkez Bankasının yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde “yukarı yönlü risk oluşturduğu” mesajına da atıfta bulunan Gedik Yatırım “TCMB, temmuz ayındaki metinde enerji fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine girdiğini belirtmiş, ancak yukarı yönlü riskler oluşturduğu ifadesini kullanmamıştı” hatırlatmasında bulundu.

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ENERJİ FİYATLARI KRİTİK

Analistler, Merkez Bankasının “enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı” yönündeki mesajını koruduğuna da dikkat çekerek; gelecek dönemde enflasyon görünümü ve enerji fiyatlarının seyrinin faiz indirimi sürecinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Alnus Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede de “Yıl sonuna kadarki süreçte enflasyonun seyrini etkileyecek düzeyde önemli olan risklerin, para politikası üzerinde de belirleyici olacağını öngörüyoruz. Mevcut durumda yıl sonu senelik TÜFE tahminimizi yüzde 28,81 civarında konumlandırmakla beraber, muhtemel risk artışlarında bu rakamı yukarı yönlü revize edebileceğimizi hatırlatalım” denildi.

10 ARALIK İHTİMALİ!..

Analizde, “TCMB’nin ‘jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk ulaştırmaktadır’ ibaresini; faiz indirimlerinin bu ortamda yapılmasının mümkün olmayabileceğini yansıtması açısından önemli buluyor ve piyasalar açısından ‘şahin’ düzeyde düşünüyoruz. TCMB’nin, ekim toplantısına kadar enflasyonda olumlu görünüm ortaya çıkması durumunda seneyi iki faiz indirimi ile tamamlayabileceğimizi; jeopolitik risk artışlarıyla enflasyonun eğiliminde bozulma ortaya çıkması halinde ise en yakın faiz indiriminin 10 Aralık 2026 tarihine ötelenebileceği yönündeki senaryomuzu da dışlamıyoruz” mesajı paylaşıldı.

Bu arada analistler, faiz indirimlerinin ertelenmesi halinde tüketici finansmanı oranlarının bir süre daha yüksek seyrini koruyabileceği görüşünü de aktarıyor.

Editör : ÖMER FARUK BİNGÖL | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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