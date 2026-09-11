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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 12-13 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı

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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 12-13 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı

Hafta sonu hava nasıl olacak merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 ve 13 Eylül tarihlerini kapsayan tahmin haritaları yayımlandı. Tahminlere göre yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışsız ve sıcak bir hava etkili olacak. İç ve güney kesimlerde sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ederken kuzey bölgelerde daha ılıman değerler görülecek. İşte, Meteoroloji 12-13 Eylül hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji'nin 11-17 Eylül dönemini kapsayan değerlendirmesinde ise hafta sonunun ardından hava koşullarında değişim yaşanabileceği görülüyor. Hafta sonunun genel olarak açık ve az bulutlu geçmesi beklenirken, yeni haftayla birlikte özellikle kuzey ve iç kesimlerde yağışlı sistemlerin etkili olması öngörülüyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

12 Eylül Cumartesi

Meteorolojiye göre 12 Eylül Cumartesi günü Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli ve az bulutlu hava hakim olacak. Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların genel olarak 30 derece civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul çevresinde sıcaklıkların yaklaşık 29 derece olması öngörülürken Trakya'da değerler yer yer 30 dereceyi aşacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 12-13 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı
Başlık ResmiHafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 12-13 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı

Ege Bölgesi'nde ise yaz sıcakları etkisini sürdürecek. Kıyı kesimlerinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması, iç kesimlerde ise daha yüksek değerlerin görülmesi bekleniyor. İzmir çevresinde sıcaklığın yaklaşık 32 derece seviyesinde olması tahmin edilirken Aydın ve çevresinde 35 dereceye yaklaşan değerler görülebilecek.

Akdeniz Bölgesi'nde sıcak hava hafta sonu da etkisini koruyacak. Antalya, Adana, Mersin ve çevresinde termometrelerin yüksek değerleri göstermesi bekleniyor. Bölgenin bazı noktalarında sıcaklıklar 34 ila 38 derece aralığına çıkabilecek.

İç Anadolu'da da yağış beklentisi bulunmazken sıcaklıkların genel olarak 30 derece ve üzerinde olması bekleniyor. Ankara çevresinde sıcaklık yaklaşık 32 derece seviyesinde olacak.

Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde ise diğer bölgelere göre daha serin bir hava görülecek. Sıcaklıkların batı ve orta Karadeniz'de yaklaşık 27 ila 32 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise sıcak hava etkisini sürdürecek. Güneydoğu'da bazı merkezlerde sıcaklıkların 35 dereceyi aşması beklenirken Doğu Anadolu'da değerler 25 ila 33 derece arasında olacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 12-13 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı
Başlık ResmiHafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 12-13 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı

13 Eylül Pazar

Meteoroloji'ye göre 13 Eylül Pazar günü yurdun geniş bölümünde güneşli bir hava bekleniyor. Marmara'da sıcaklıkların yaklaşık 30 derece civarında seyretmesi beklenirken Ege ve Akdeniz'de yaz sıcakları devam edecek.

Ege'nin iç ve güney kesimlerinde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması, Akdeniz'de ise bazı bölgelerde 35 derece ve üzerinin görülmesi bekleniyor.

İç Anadolu'da pazar günü de sıcak ve sakin hava hakim olacak. Ankara çevresinde sıcaklığın yaklaşık 32 derece seviyesinde olması beklenirken bölgenin güney kesimlerinde sıcaklıklar daha yüksek değerlere ulaşabilecek.

Karadeniz'in bazı kesimlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü görülebilecek. Doğu Anadolu'da ise sıcaklıkların bölgeden bölgeye değişmekle birlikte 25 ila 33 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da hafta sonu bazı merkezlerde sıcaklıkların 35 derece ve üzerine çıkması bekleniyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 12-13 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı
Başlık ResmiHafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 12-13 Eylül hava durumu tahminlerini paylaştı

HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Cumartesi ve pazar günlerinde yurdun büyük bölümünde açık, az bulutlu veya parçalı bulutlu hava hakim olacak. Bazı bölgelerde yerel yağış ihtimali söz konusuyken hafta sonu için ülke genelinde kuvvetli yağış beklenmiyor.

Yağışların Marmara bölgesinde 14 Eylül Pazartesi itibarıyla etkili olması öngörülürken, 15-16 Eylül'de yurt genelinde yağışlar etkili olmaya başlayacak.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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