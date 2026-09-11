Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Esnafın heimlich manevrası 3 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun boğazına jelibon kaçtı. Annesi nefes alamayan çocuğunu bir işyerine götürerek yardım istedi. Küçük çocuk esnaf Ferdi Algı'nın yaptığı heimlich manevrasıyla ölümden döndü.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Hatay’da boğazında jelibon kalan 3 yaşındaki çocuk, esnaf Ferdi Algı’nın yaptığı heimlich manevrasıyla ölümden döndü. Çocuğu kurtarılan anne, yaşadığı paniğin ardından baygınlık geçirdi. Kameraya yansıyan korku dolu anlar, heimlich manevrasının önemini gözler önüne serdi.

Esnafın heimlich manevrası 3 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı
Başlık ResmiEsnafın heimlich manevrası 3 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki Çaylı Caddesi üstünde yer alan bir iş yerine çocuğuyla koşarak gelen kadın, çığlık atarak yardım istedi. Arkadaşını iş yerinde ziyaret eden esnaf Ferdi Algı, annenin yardım çığlığını duyduğunda konuyu anlamaya çalıştı. Çocuğun boğazında kalan cisim sebebiyle nefes almakta zorluk çektiğini fark eden Algı, heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazında kaçan jelibonu çıkardı. 3 yaşındaki çocuğun boğazındaki jelibonla nefes almakta güçlük çektiği ve annenin baygınlık geçirerek zor anlar yaşadığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Algı’nın yaptığı heimclich manevrasıyla çocuğun hayata tutunduğu görüldü.

Esnaf Fergi Algı
Başlık ResmiEsnaf Fergi Algı

"ÇOCUK NEFES ALAMIYORDU"

Çocuğa heimlich manevrası uyguladığı anları anlatan Ferdi Algı, "Esnafım ve geçtiğimiz gün bir esnaf arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Oturduğumuz esnada bağırtıyla birlikte içeri bir kadının girdiğini fark ettik. Çocuğun nefes almadığını gördüm ve yerimden kalktığımda anne feryat ediyordu. Heimclich manevrası yaptım, ilk hareketimde ağzından jelibon çıktı. Jelibon çok tehlikeliymiş, çocuk nefes alamıyordu. Çok şükür o an nefes aldı. Anne, korku ve sevinçle duyguya kapılarak baygınlık yaşadı. Çok şükür çocuğun sağlık durumu iyi, vatandaşlık görevimi yaptım" ifadelerini kullandı.

BAKMADAN GEÇME
Öğretmenlerin Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardığı anlar kamerada
GÜNDEM VİDEOLARI

Öğretmenlerin Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardığı anlar kamerada
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BARON BÖYLE YAKALANDI!
BARON BÖYLE YAKALANDI!
9 yıldır aranan İslam Yakut gözaltında
SETLER ZEHİR BATAĞINDA!
SETLER ZEHİR BATAĞINDA!
Sinema dünyasından uyuşturucu itirafları
Emin olmak
ALTINDA 3 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ!
ALTINDA 3 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ!
Kritik veri için geri sayım başladı
'BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN'
'BU İŞ BİTMİŞTİR, GEÇMİŞ OLSUN'
Yanal'ın Kartal ve "istifa" çıkışı gündem oldu
YAPTIRIM YOK ÖNCELİK F-16’LAR!
YAPTIRIM YOK ÖNCELİK F-16’LAR!
Trump-Erdoğan dostluğuna ABD yorumu
İSTİFASI DÜNYA BASININDA!
İSTİFASI DÜNYA BASININDA!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi
KARALAR BAĞLAMAK YOK!
KARALAR BAĞLAMAK YOK!
Okan Buruk umut saçtı
TCMB'DEN MESAJ VAR!
TCMB'DEN MESAJ VAR!
Para çekmek için doğru zaman mı?
FETÖ TEMİZLENDİ, EĞİTİM UÇTU!
FETÖ TEMİZLENDİ, EĞİTİM UÇTU!
PISA başarısı işte böyle geldi
TL’DE KALMAK CAZİP Mİ?
TL’DE KALMAK CAZİP Mİ?
Yatırımcıya ‘reel getiri’ uyarısı
YAVAŞ KRİZİ DERİNLEŞTİ
YAVAŞ KRİZİ DERİNLEŞTİ
CHP "karar", Yeni Parti "katılım" bekliyordu!
ONLINE'DA 'SON TÜKETİM' OYUNU
ONLINE'DA 'SON TÜKETİM' OYUNU
Raf ömrü biten ürünler e-ticaret’le eritiliyor!
GERİ ADIM ATMADI
GERİ ADIM ATMADI
"Pişman değilim" diyerek aldığı kararı savundu
"GÖREVİNİN BAŞINDADIR"
Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması
KRİTİK DAVADA KARAR VERİLDİ
KRİTİK DAVADA KARAR VERİLDİ
6 Şubat depremlerinde 35 kişi hayatını kaybetmişti
"NEFRET EDİYORUM"
Clinton, Netanyahu'yu hedef aldı
SEÇİMLERİ BAŞARIYLA GEÇECEĞİZ
SEÇİMLERİ BAŞARIYLA GEÇECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağından seslendi
18 YIL SONRA İLK PUAN
18 YIL SONRA İLK PUAN
Fenerbahçe, Roma'yı salladı ama yıkamadı
PERDE ARKASI BELLİ OLDU
PERDE ARKASI BELLİ OLDU
Erdoğan-Yavaş görüşmesi ile ilgili açıklama
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Oyun laptopu seçerken dengeli sistem yapısı neden önemli?
Oyun laptopu seçerken dengeli sistem yapısı neden önemli?
Kaydet
Kudüs'te pes dedirten olay: Market market gezip bebek mamalarını hedef almış
Kudüs'te pes dedirten olay: Market market gezip bebek mamalarını hedef almış
Kaydet
Ersun Yanal'ın İsmail Kartal ve
Yanal'dan Kartal ve "istifa" sözleri: Bu iş bitmiştir!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.