Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun boğazına jelibon kaçtı. Annesi nefes alamayan çocuğunu bir işyerine götürerek yardım istedi. Küçük çocuk esnaf Ferdi Algı'nın yaptığı heimlich manevrasıyla ölümden döndü.

Hatay’da boğazında jelibon kalan 3 yaşındaki çocuk, esnaf Ferdi Algı’nın yaptığı heimlich manevrasıyla ölümden döndü. Çocuğu kurtarılan anne, yaşadığı paniğin ardından baygınlık geçirdi. Kameraya yansıyan korku dolu anlar, heimlich manevrasının önemini gözler önüne serdi.

Esnafın heimlich manevrası 3 yaşındaki çocuğun hayatını kurtardı

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi’ndeki Çaylı Caddesi üstünde yer alan bir iş yerine çocuğuyla koşarak gelen kadın, çığlık atarak yardım istedi. Arkadaşını iş yerinde ziyaret eden esnaf Ferdi Algı, annenin yardım çığlığını duyduğunda konuyu anlamaya çalıştı. Çocuğun boğazında kalan cisim sebebiyle nefes almakta zorluk çektiğini fark eden Algı, heimlich manevrası yaparak çocuğun boğazında kaçan jelibonu çıkardı. 3 yaşındaki çocuğun boğazındaki jelibonla nefes almakta güçlük çektiği ve annenin baygınlık geçirerek zor anlar yaşadığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Algı’nın yaptığı heimclich manevrasıyla çocuğun hayata tutunduğu görüldü.

Esnaf Fergi Algı

"ÇOCUK NEFES ALAMIYORDU"

Çocuğa heimlich manevrası uyguladığı anları anlatan Ferdi Algı, "Esnafım ve geçtiğimiz gün bir esnaf arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Oturduğumuz esnada bağırtıyla birlikte içeri bir kadının girdiğini fark ettik. Çocuğun nefes almadığını gördüm ve yerimden kalktığımda anne feryat ediyordu. Heimclich manevrası yaptım, ilk hareketimde ağzından jelibon çıktı. Jelibon çok tehlikeliymiş, çocuk nefes alamıyordu. Çok şükür o an nefes aldı. Anne, korku ve sevinçle duyguya kapılarak baygınlık yaşadı. Çok şükür çocuğun sağlık durumu iyi, vatandaşlık görevimi yaptım" ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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