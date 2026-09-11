TL’de kalmak cazip mi? Yatırımcıya ‘reel getiri’ uyarısı

Merkez Bankası'nın kararı beklentilere paralel olarak geldi ve faiz %37’de sabit tutuldu. Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçtiği bir dönemde gelen bu kararın ardından, gelecek aylara dair “faiz indirimi” yolculuğu da belirsizleşti. Yatırımcılar TCMB’nin kararının ardından getirilere odaklanırken; İş Yatırım tarafından yapılan analizde, TL’de aylık net reel getirinin %0,62 olduğu ve bunun makul bir getiriye işaret ettiği belirtildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkan TCMB’nin faiz kararı belli oldu. Merkez Bankası, beklentilere paralel olarak politika faizini %37’de sabit tuttu.

Kararın ardından İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “TCMB, enflasyon ana eğiliminin gerilemesinden memnun. Ancak Hürmüz Körfezi, Yemen ve Ukrayna’da yaşanan savaşların enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkisinin ne kadar kalıcı olacağını ve enflasyon beklentilerini ne kadar bozacağını görmek için beklemeyi tercih ediyor” denildi.

TL’DE REEL GETİRİ

Para politikası ve makro ihtiyati tedbirlere ilişkin bölümlerin karar metninde korunduğuna dikkat çekilen analizde “Aylık basit politika faizi %3,08’ye, haftalık bazda bileşik %3,12’ye denk düşüyor. Söz konusu oranlardan %17,5 stopajı düşüp, %1,9 civarındaki enflasyon ana eğilimini de dikkate alırsak, aylık net reel faiz %0,62 ve bileşik faiz %0,66 düzeyinde. Makul bir reel getiri var” denildi.

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FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

PPK kararında, ekimde faiz indirileceğine yönelik bir sinyal olmadığı da belirtilen İş Yatırım’ın analizinde “Buna rağmen enflasyon ana eğiliminin gerilemesi ve yurtiçi talebin zayıflaması nedeniyle 22 Ekim ve 10 Aralık toplantılarında 100’er baz puan indirim öngörümüzü koruyoruz. Baz senaryomuzda politika faizi yıl sonunda %35’e, 2027 sonunda %27’ye geriliyor. Karşılaştırmak adına 2026 yıl sonunda %29,5 ve 2027 sonunda %23,0 enflasyon öngörüyoruz” görüşü yer aldı.

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EN BÜYÜK RİSK

Analizde, jeopolitik gelişmeler ve emtia fiyatlarındaki yükselişin faiz indirimi döngüsünü geciktirip indirimlerin boyutunu sınırlayabileceği de ifade edilerek “Ham petrol fiyatlarının yeniden mart-nisan dönemindeki yüksek platoya oturması mümkün ve böyle bir durumda faiz indirimlerinin 2027 yılına sarkmasını bekleriz. Orta Doğu’daki savaşın enerji altyapısında hasara yol açarak ABD ara seçimleri sonrasında da devam ettiği uç senaryoda, 2027 yılı faiz ve enflasyon öngörülerimizi yukarı çekmemiz gerekir” değerlendirilmesinde bulunuldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÖMER FARUK BİNGÖL Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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