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Ankara ASKİ su kesintisi 10-11 Eylül programı (Polatlı, Etimesgut, Çamlıdere, Sincan, Mamak)

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Ankara ASKİ su kesintisi 10-11 Eylül programı (Polatlı, Etimesgut, Çamlıdere, Sincan, Mamak)

Ankara ASKİ su kesintisi 10-11 Eylül programı vatandaşlar ile paylaşıldı. Polatlı, Etimesgut, Çamlıdere, Sincan ve Mamak'ta farklı saatlerde su kesintisi veya basınç düşüklüğü uygulanacağı belirtilirken ''Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?'' merak ediliyor. İşte Ankara planlı su kesintisi ASKİ programı...

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ASKİ'nin duyurusuna göre 10 Eylül Perşembe günü Polatlı, Etimesgut, Çamlıdere, Sincan ve Mamak'ta su hizmetini etkileyen çalışmalar yapılacak. Etimesgut ve Sincan'daki çalışma ise 11 Eylül Cuma günü öğle saatlerine kadar devam edecek. İşte, Ankara ASKİ su kesintisi 10-11 Eylül programı...

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ 10-11 EYLÜL PROGRAMI

POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 10.09.2026 15:30:00
Tamir Tarihi: 10.09.2026 20:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Cad. üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında Ø 110 PVC boru arızası nedeniyle 15:30 ile 20:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mahallesi bir kısmı

Ankara ASKİ su kesintisi 10-11 Eylül programı (Polatlı, Etimesgut, Çamlıdere, Sincan, Mamak)
Başlık ResmiAnkara ASKİ su kesintisi 10-11 Eylül programı (Polatlı, Etimesgut, Çamlıdere, Sincan, Mamak)


ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 10.09.2026 20:00:00
Tamir Tarihi: 11.09.2026 12:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Yapı Denetimi Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca yürütülen “TC-2 İçme suyu Deposu İletim Hattı Yapım İşi” kapsamında Etimesgut ilçesi Piyade mahallesi İstasyon caddesindeki Ø2200 mm çapındaki mevcut iletim hattına Ø1600 mm çapındaki iletim hattı bağlantısının yapılarak Etimesgut ve Sincan ilçelerini besleyen Ø900 mm çapındaki mevcut canlı düktil iletim hattının altından geçilerek imalatının tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu bağlantıların 10.09.2026 Perşembe günü saat 20:00 ile 11.09.2026 Cuma günü 12.00 saatleri arasında yapılması planlanmaktatır. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Oğuzlar, Ayyıldız, Topçu, Atakent, Elvan, Piyade, Süvari, Kazım Karabekir, 30 Ağustos(bir kısmı), Alsancak(bir kısmı), İstasyon(bir kısmı) mahalleleri


ÇAMLIDERE SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 10.09.2026 11:10:00
Tamir Tarihi: 10.09.2026 17:00:00
Detay: BEŞBEYLER ÜREĞİL MAH. P100 ⌀75 ŞEBEKE PATLAĞI ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLER ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
Etkilenen Yerler: BEŞBEYLER ÜREĞİL MAH.

Ankara ASKİ su kesintisi 10-11 Eylül programı (Polatlı, Etimesgut, Çamlıdere, Sincan, Mamak)
Başlık ResmiAnkara ASKİ su kesintisi 10-11 Eylül programı (Polatlı, Etimesgut, Çamlıdere, Sincan, Mamak)


SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 10.09.2026 20:00:00
Tamir Tarihi: 11.09.2026 12:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Yapı Denetimi Su İnşaat Dairesi Başkanlığınca yürütülen “TC-2 İçme suyu Deposu İletim Hattı Yapım İşi” kapsamında Etimesgut ilçesi Piyade mahallesi İstasyon caddesindeki Ø2200 mm çapındaki mevcut iletim hattına Ø1600 mm çapındaki iletim hattı bağlantısının yapılarak Etimesgut ve Sincan ilçelerini besleyen Ø900 mm çapındaki mevcut canlı düktil iletim hattının altından geçilerek imalatının tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle bahse konu bağlantıların 10.09.2026 Perşembe günü saat 20:00 ile 11.09.2026 Cuma günü 12.00 saatleri arasında yapılması planlanmaktadır. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Maraşal Çakmak, Selçuklu, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Andiçen, Atatürk, Pınarbaşı, Cimşit, Tandoğan ve Malazgirt mahallelerinde basınç düşüklüğü yaşanacaktır


MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı
Arıza Tarihi: 10.09.2026 14:25:00
Tamir Tarihi: 10.09.2026 21:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz,Ekin mahallesi 1635 sokak içinde içerinde Q100 lük içme suyu hattı arızası nedeniyle,10 Eylül.2026 saat-14:10 ile 10 .2026 saat-21 :00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen yerler ;Ekin mahallesi, Başak mahallelerin üst kotları Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler ;Ekin mahallesi, Başak mahallelerin üst kotları

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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