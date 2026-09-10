Galatasaraylıları çıldırtan hakem: Avrupa'da ikinci Ivan Bebek kâbusu!

Şampiyonlar Ligi'nde 17, Avrupa Ligi'nde 9 ve Konferans Ligi'nde 7 maçta düdük çalan Espen Eskas'ın, Sporting-Galatasaray karşılaşmasındaki tartışmalı kararları ile "çok kötü bir yönetim" sergilediği belirtildi. Norveçli hakemin performansı, Fenerbahçe'nin 17 Mart 2016'da Braga'ya karşı Avrupa Ligi'nden elenmesine yol açan kararlara imza atan Ivan Bebek'i hatırlattı.

Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 kaybettiği Sporting maçına hakem kararları damga vurdu. Sergi Altimira'nın orta alanda Aleksey Batrakov'a sert müdahalesinde sarı kartla yetinen ve Ismail Jakobs'un ceza sahasında Luis Suarez'e hamlesine penaltı düdüğü çalan Espen Eskas tepki çekti.

Olan Buruk, hakem Espen Eskas'ın kararlarına isyan etti.

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"KIRMIZI KARTI SARI İLE GEÇİŞTİRDİ"

Fotomaç'tan Mustafa Çulcu, "İkinci İvan Bebek faciası" başlıklı yazısında, "22'de top yukarıda Batrakov'un kafasındayken Altimira'nın dalak, böbrek, acımasız ve gaddarlık içeren karnına girişi sahada kırmızı kart olmalıydı. Sarı ile geçiştirdi ve VAR'a yaslandı. VAR da sessiz kaldı" ifadelerini kullandı.

Norveçli hakem, ikinci yarıda Galatasaray aleyhine penaltı düdüğü çaldı.

"BERBAT VAR, O DA KARIŞMADI"

Bir dönem Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı da yapan FIFA kokartlı eski hakem, "54'de kaleci Uğurcan yattı uzandı Suarez ile karşı karşıya ama teması yok pozisyona yetişen Jakobs ayağını sokup topu faulsüz aldı, takılan Suarez yere düştü. Espen Eskas penaltıyı verdi. Alman Christian Dingert zaten berbat bir VAR o da karışmadı" değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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