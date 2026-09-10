Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Galatasaraylıları çıldırtan hakem: Avrupa'da ikinci Ivan Bebek kâbusu!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Galatasaraylıları çıldırtan hakem: Avrupa'da ikinci Ivan Bebek kâbusu!

Şampiyonlar Ligi'nde 17, Avrupa Ligi'nde 9 ve Konferans Ligi'nde 7 maçta düdük çalan Espen Eskas'ın, Sporting-Galatasaray karşılaşmasındaki tartışmalı kararları ile "çok kötü bir yönetim" sergilediği belirtildi. Norveçli hakemin performansı, Fenerbahçe'nin 17 Mart 2016'da Braga'ya karşı Avrupa Ligi'nden elenmesine yol açan kararlara imza atan Ivan Bebek'i hatırlattı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 kaybettiği Sporting maçına hakem kararları damga vurdu. Sergi Altimira'nın orta alanda Aleksey Batrakov'a sert müdahalesinde sarı kartla yetinen ve Ismail Jakobs'un ceza sahasında Luis Suarez'e hamlesine penaltı düdüğü çalan Espen Eskas tepki çekti.

Olan Buruk, hakem Espen Eskas'ın kararlarına isyan etti.
Başlık ResmiOlan Buruk, hakem Espen Eskas'ın kararlarına isyan etti.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aynı hatalar benzer kayıplar: 356 gündür bitmeyen ders
KÖŞE YAZILARI

Aynı hatalar benzer kayıplar: 356 gündür bitmeyen ders

"KIRMIZI KARTI SARI İLE GEÇİŞTİRDİ"

Fotomaç'tan Mustafa Çulcu, "İkinci İvan Bebek faciası" başlıklı yazısında, "22'de top yukarıda Batrakov'un kafasındayken Altimira'nın dalak, böbrek, acımasız ve gaddarlık içeren karnına girişi sahada kırmızı kart olmalıydı. Sarı ile geçiştirdi ve VAR'a yaslandı. VAR da sessiz kaldı" ifadelerini kullandı.

Norveçli hakem, ikinci yarıda Galatasaray aleyhine penaltı düdüğü çaldı.
Başlık ResmiNorveçli hakem, ikinci yarıda Galatasaray aleyhine penaltı düdüğü çaldı.

"BERBAT VAR, O DA KARIŞMADI"

Bir dönem Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı da yapan FIFA kokartlı eski hakem, "54'de kaleci Uğurcan yattı uzandı Suarez ile karşı karşıya ama teması yok pozisyona yetişen Jakobs ayağını sokup topu faulsüz aldı, takılan Suarez yere düştü. Espen Eskas penaltıyı verdi. Alman Christian Dingert zaten berbat bir VAR o da karışmadı" değerlendirmesinde bulundu.

ÖNERİLEN HABERLER
Galatasaray maçı sonrası patladı: "Gerçekten yazık" dedi, tek tek isim verdi
SPOR

Galatasaray maçı sonrası patladı: "Gerçekten yazık" dedi, tek tek isim verdi
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
KORKUNÇ KİMYASAL İDDİASI!
Gürlek: Gülistan Doku'nun bedeni yok edilmiş olabilir
MANSUR YAVAŞ'A KIRGIN MI?
MANSUR YAVAŞ'A KIRGIN MI?
Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Gazetesi'ne konuştu
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
MİÇOTAKİS'TEN GERİ VİTES
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti!
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
En düşük fiyat artışı bu illerde
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
YALNIZCA BAŞKENTTE YETİŞİYOR
4 bin yıllık Hitit kabının içinden çıktı
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
İKİNCİ IVAN BEBEK KÂBUSU!
Devler Ligi'nde Galatasaraylıları çıldırtan hakem
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
Sosyal medya hesabını kapatması yetmedi
AYNI HATALAR BENZER KAYIPLAR
AYNI HATALAR BENZER KAYIPLAR
G.Saray'da 356 gündür bitmeyen büyük ders!
"TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Bakan Şimşek'ten 'hayat pahalılığı' mesajı
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta sendromu!
KATİLE ORTAK TAVIR!
KATİLE ORTAK TAVIR!
Dünya İsrail'i nihayet gördü
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
Antalya'da yürekler ağza geldi, o anlar kamerada
2 MİLYON TL’DEN UCUZ!
2 MİLYON TL’DEN UCUZ!
100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
Trump'tan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
Esnaf komisyondan, tüketici fark ödemekten bıktı!
HELE BİR CEZA ÇIKSIN!
HELE BİR CEZA ÇIKSIN!
Beşiktaş, Vlahovic için gardını alıyor
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
"ALEYHİMİZE ÇALIŞTI!"
Okan Buruk maç sonu topa tuttu
YAZICIOĞLU'NUN HAYALİYDİ!
YAZICIOĞLU'NUN HAYALİYDİ!
Ölüm yıl dönümünde gündeme geldi! Son hali perişan
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Silahla yol kestiler, bedelini ağır ödediler! Hem ehliyetlerinden hem araçlarından oldular
Silahla yol kestiler, bedelini ağır ödediler! Hem ehliyetlerinden hem araçlarından oldular
Kaydet
Samsung'un bu modelleri tarihe karışıyor! 2 telefon ve 2 akıllı saat için güncelleme desteği kalkıyor
Samsung'un bu modelleri tarihe karışıyor! 2 telefon ve 2 akıllı saat için güncelleme desteği kalkıyor
Kaydet
KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? KPSS 2. tercih dönemi merkezi atama için geri sayım!
KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavı ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.