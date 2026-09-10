Samsung'un bu modelleri tarihe karışıyor! 2 telefon ve 2 akıllı saat için güncelleme desteği kalkıyor

Samsung, beş yıllık destek süresini dolduran Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Watch 4 serisinin güncelleme desteğini sonlandırdı. Şirket, bazı modellerde ise güncelleme sıklığını azaltarak kullanıcıları yeni bir döneme taşıdı.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, 2 telefon ve 2 akıllı saat modelinin yazılım güncelleme desteğini sonlandırdığını açıkladı.

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Samsung, eski Galaxy cihazları için yazılım desteğini sona erdiriyor. 2021 yılında piyasaya çıkan Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Watch 4 ve Galaxy Watch 4 Classic, beş yıllık destek süresinin dolmasıyla şirketin güvenlik güncellemesi listesinden çıkarıldı. Cihazların yazılım desteği biterken, aktarılan saat ve telefon modellerini kullanan kullanıcıların nasıl bir yol izleyeceği ise merak oluşturdu. Samsung'un bu cihazları kullanılmaya devam edebilecek ancak yeni güvenlik güncellemeleri almayacak.

Samsung kullanıcıların dikkatine! Şirket 4 cihazı için güncelleme desteğini sonlandırıyor

Samsung ayrıca 2022'de piyasaya çıkan Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 için güncelleme sıklığını aylıktan üç aylığa düşürdü. İki model, yazılım desteğinin son yılına girerken resmi desteğin Eylül 2027'de sona ermesi bekleniyor. Samsung'un yeni modellerinde ise güncelleme desteği daha uzun süre devam ediyor.

Samsung kullanıcıların dikkatine! Şirket 4 cihazı için güncelleme desteğini sonlandırıyor

Kürsel teknoloji pazarının en büyük oyuncularından biri olan Samsung'un bu hamlesi, kullanıcılar tarafından ne şekilde karşılanacağı merek konusu olmaya deavm ediyor. Sektördeki rekabet büyürken, Samsung'un müşterilerine yeni telefon aldırmak için bu hamleyi yaptığı değerlendiriliyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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