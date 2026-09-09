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Kemal Kılıçdaroğlu gazetemize konuştu: Mansur Yavaş'ın katılmaması kırgınlık oluşturmadı

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Kemal Kılıçdaroğlu gazetemize konuştu: Mansur Yavaş'ın katılmaması kırgınlık oluşturmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 103’üncü kuruluş yıl dönümünde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mansur Yavaş’ın etkinliklere katılmamasına ilişkin “Kırgınlık oluşturmadı” diyen Kılıçdaroğlu, kurultayda aday olup olmayacağı konusunda ise dikkat çeken mesajlar verdi.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin 103'üncü kuruluş yıl dönümünde bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın tutumu ve kurultay süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"YAVAŞ'IN KATILMAMASI KIRGINLIK OLUŞTURMADI"

Yavaş'ın Anıtkabir ziyaretine gelmemesi ve genel merkezdeki etkinliklere katılmamasına dair soruya Kılıçdaroğlu, "Bizim için vatandaşların katılımı önemli. Bir kişinin katılıp katılmaması önemli değil. Mansur Bey'in bizim açımızdan pozisyonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Gelmemesi bir kırgınlık oluşturmadı" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, aralarında muhabirimiz Berat Temiz'in de bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını cevapladı.
Başlık ResmiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, aralarında muhabirimiz Berat Temiz'in de bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını cevapladı.

"BİZ KADRO HAREKETİYİZ"

Kuruluş yıl dönümü kutlamalarındaki katılıma değinen Kılıçdaroğlu, ”Bu yıl düşündüğümden daha fazla katılım oldu. CHP'ye yönelik haksız eleştiriler var, haksızlıklar var. Bunu sokaktaki vatandaşlarımız da görüyor" dedi.

CHP'nin liderlik sorunu olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Lider eksenli düşünmek sağ eksenlidir. Biz sol partiyiz, biz kadro hareketiyiz" değerlendirmesinde bulundu.

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KURULTAY’DA ADAY OLACAK MI?

Kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Ülkenin bir sürü derdi var, Cumhurbaşkanı kim olacak diye konuşuyoruz. Birisi olacak işte. 103 yıldır yürüdüğü yolda ilkeleri izleyecek mi izlemeyecek mi bu önemli. Ali olmuş Veli olmuş önemi yok. Parayla delege almaya kalkanı partiden atarım” dedi.

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