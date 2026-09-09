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Spor

Roma'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku

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Roma'da Fenerbahçe maçı öncesi sakatlık şoku

Roma'nın İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, Fenerbahçe maçı öncesinde sakatlığı sebebiyle idmana katılmadı.

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İtalya ekibi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TAKTİK İDMAN YAPILDI

Chobani Stadı'nda teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktik organizasyonu üzerinde durulduğu kaydedildi.

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PELLEGRINI SAKATLANDI

Roma'da İtalyan orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı. İtalya ekibi, Chobani Stadı'nda yarın saat 19.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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