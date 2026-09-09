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Spor

Roma'da Hermoso: "3 puan için her şeyi çok iyi yapmalıyız"

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Roma'da Hermoso:

Roma’nın İspanyol futbolcusu Mario Hermoso, Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Her şeyi çok iyi yapmalıyız ki 3 puanı alabilelim" dedi.

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İtalya temsilcisi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın saat 19.45’de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Müsabaka öncesi Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında Roma’nın İspanyol futbolcusu Mario Hermoso, açıklamalarda bulundu. Hermoso, "En önemli şey hocamızın bize söylediği; bu takım öncü bir takım olmalı, kendine güvenmeli sözü oldu. Hocamızın öğrettiklerini gerçekten uygulamalıyız. Kazanmalıyız, kuvvetli olmalıyız. Aynı zamanda oynama kapasitesine sahip olmalıyız. Bu bizim için çok önemli bir maç" diye konuştu.

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"GOL YEMEMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Zor bir sezon olacağını bildiklerini ve yarınki maçın da önemli olduğuna değinen tecrübeli futbolcu, "Sezonun başında çok zor olacağını biliyorduk. Bu tip maçlar çok zor. Gerçekten ortaya koyduğumuz bütün çabanın bir sonucu. Takımın belli bir görüşü var. Ne yapması gerektiğini biliyor. Geçen sene belirli bir seviyeye getirdik takımı. Bizim için bu sezon çok önemli. Doğru yolun hangisi olduğunun bilincindeyiz. Aynı zamanda iyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Gol yememek bizim için önemli. Ve tabii ki gol atmak istiyoruz" sözlerini kaydetti.

"HER ŞEYİ ÇOK DAHA İYİ YAPMALIYIZ Kİ 3 PUANI ALABİLELİM"

İtalya liginde oynadıklarından daha iyisini yapmaları gerektiğini aktaran Hermoso, "Bütün takımların çok önemli oyuncuları var. Ve yarınki çok büyük bir maç diyebiliriz. Dolayısıyla her oyuncunun ve takımın kuvvetli yönlerini bilmemiz lazım. Çok çalıştık. İki gün evvel oynamış olabiliriz, yarın oynamış olabiliriz, rakip kim olursa olsun mantalitemiz değişmiyor. Bizim için yeni bir maç diyebiliriz. Seviyeyi biraz daha artırmalıyız İtalya’da oynadığımız maçlara göre. Her şeyi çok iyi yapmalıyız ki 3 puanı alabilelim" şeklinde konuştu.

"ROMA’YI UZUN YILLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GÖRECEĞİZ"

Tüm rakiplere ve taraftara mesaj veren Mario Hermoso, "Her birimiz belli bir mantaliteye sahibiz. Geçen sene de aynı şeyi yaptık. Çok zor anlarımız oldu geçen sene takım olarak. O zaman takım da çok güçlü bir mesaj verdi. Ve her birimiz de aynı duyguyu taşıyorduk. Hocamız da bu mesajı hepimize iletti. Nedir bu mesaj? Antrenman yapmak, kendine güvenmek, gerçekten de her takıma, her oyuncuya karşı inançlı oynamak. Bir mesaj göndermek istiyorum tüm takımlara; biz hazırız, kendimize güveniyoruz. Bir adım ileriye gideceğiz ve uzun yıllar Roma’yı Şampiyonlar Ligi’nde göreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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