Kayıp yolcular için seferberlik sürüyor! Bölgeye yeni gemi gönderiliyor

Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolanları arama çalışmaları sürerken, bölgeye teknik donanımlı bir arama kurtarma gemisinin daha gönderileceği açıklandı. Geminin yarın İstanbul’dan hareket ederek hafta sonu veya hafta başında bölgeye ulaşması bekleniyor.

KKTC’nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolanları bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarına yeni bir geminin daha katılması kararlaştırıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, kayıp yolcuların bulunması amacıyla çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Üstel, TCG Işın’ın tüm mürettebatıyla kaza bölgesindeki arama faaliyetlerine devam ettiğini, TCG Alemdar’ın ise rutin teknik bakım ve ikmal ihtiyaçları nedeniyle limana döndüğünü ifade etti.

DERİN SULAR İÇİN YENİ GEMİ

Üstel, gerçekleştirilen toplantılar sonucunda derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanıma sahip bir arama kurtarma gemisinin daha çalışmalara dahil edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Söz konusu geminin yarın İstanbul’dan hareket ederek kaza bölgesine doğru yola çıkacağı bildirildi. Geminin hafta sonu veya hafta başında KKTC’ye ulaşarak arama çalışmalarına başlaması öngörülüyor.

Üstel, Türkiye ile birlikte arama çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini belirterek bölgede görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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