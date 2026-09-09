Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları

2027-2029 yıllarını kapsayan Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıkladı. Programda Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu. Bu oran memur ve emekli zammı için de önemli bir ipucu verdi. İşte OVP'deki enflasyon tahminine göre meslek meslek zamlı maaşlar...