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Ekonomi

Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları

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Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

2027-2029 yıllarını kapsayan Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıkladı. Programda Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu. Bu oran memur ve emekli zammı için de önemli bir ipucu verdi. İşte OVP'deki enflasyon tahminine göre meslek meslek zamlı maaşlar...

Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklinin ocak zammını 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma enflasyon farkının eklenmesiyle zammına kavuşacak. 
 

Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları

2 AYLIK ENFLASYON NE KADAR? 

TÜİK'in açıkladığı veriye göre enflasyon temmuzda yüzde 1,75, ağustosta ise yüzde 1,84 oranında geldi. Böylece 2 aylık enflasyon yüzde 3,66 oldu. 
 

Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları

MEMURA HENÜZ ENFLASYON FARKI YOK!

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 3,66'lık zammı garantilerken, memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşmadı. Enflasyon farkı için yüzde 3,23'ün üzerinde daha enflasyon oluşması gerekiyor. 

Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları

OVP'YE GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

Peki OVP'deki yıl sonu enflasyon hedefinin (yüzde 28,4) gerçekleşmesi halinde memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Bu durumda 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,89, 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 2,7 olacak.
 

Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları

Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 9,89, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 7,84 olarak gerçekleşecek. 

Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları

MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 

Yüzde 7,84'lük zamma göre memur maaşları şöyle olacak: 

UnvanMevcut Maaş%7,84 Zamlı Maaş (Ocak 2027)
Şube müdürü (1/4)107.144 TL115.544 TL
Memur (9/1)73.103 TL78.834 TL
Uzman öğretmen (1/4)92.199 TL99.427 TL
Öğretmen (1/4)83.287 TL89.816 TL
Başkomiser (3/1)101.275 TL109.214 TL


 

Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
MeslekDereceMevcut Maaş%7,84 Zamlı Maaş (Ocak 2027)
Polis memuru8/192.651 TL99.914 TL 
Uzman doktor1/4170.763 TL184.150 TL
Hemşire (üniversite mezunu)5/184.878 TL 91.532 TL
Teknisyen (lise mezunu)11/175.910 TL 81.861 TL
Profesör1/4153.353 TL 165.375 TL
Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
UnvanMevcut Maaş%7,84 Zamlı Maaş (Ocak 2027)
Araştırma görevlisi (7/1)102.812 TL110.872 TL
Vaiz (1/4)87.016 TL93.838 TL
Avukat102.176 TL110.186 TL
Müsteşar (1/1)112.139 TL120.930 TL
Genel müdür (1/1)99.376 TL107.167 TL
Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları

MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMLI MAAŞLARI

UnvanMevcut Maaş%7,84 Zamlı Maaş (Ocak 2027)
Şube müdürü (lisans, 1/4)39.680 TL42.790 TL
Memur (lisans, 1/4)31.313 TL33.767 TL
Öğretmen (1/4)46.907 TL50.584 TL
Kaymakam (1. sınıf, 1/4)65.852 TL71.014 TL
Başkomiser (1/4)48.553 TL52.359 TL
Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
MeslekEski Maaş%7,84 Zamlı Maaş (Ocak 2027)
Polis memuru (1/4)47.092 TL50.784 TL
Hemşire (lisans, 1/4)46.906 TL50.583 TL
Mühendis (1/4)47.693 TL51.432 TL
Teknisyen (1/4)33.994 TL36.659 TL
Pratisyen hekim (1/4)68.690 TL74.075 TL
Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
MeslekEski Maaş%7,84 Zamlı Maaş (Ocak 2027)
Profesör (1/4)80.490 TL86.800 TL
İmam-hatip46.897 TL50.573 TL
Avukat (1/4)46.907 TL50.584 TL
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