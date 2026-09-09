Polis, öğretmen, doktor... İşte OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
2027-2029 yıllarını kapsayan Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıkladı. Programda Türkiye'nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu. Bu oran memur ve emekli zammı için de önemli bir ipucu verdi. İşte OVP'deki enflasyon tahminine göre meslek meslek zamlı maaşlar...
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?
Memur ve emeklinin ocak zammını 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon belirleyecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma enflasyon farkının eklenmesiyle zammına kavuşacak.
2 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?
TÜİK'in açıkladığı veriye göre enflasyon temmuzda yüzde 1,75, ağustosta ise yüzde 1,84 oranında geldi. Böylece 2 aylık enflasyon yüzde 3,66 oldu.
MEMURA HENÜZ ENFLASYON FARKI YOK!
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 3,66'lık zammı garantilerken, memur ve memur emeklileri için henüz enflasyon farkı oluşmadı. Enflasyon farkı için yüzde 3,23'ün üzerinde daha enflasyon oluşması gerekiyor.
OVP'YE GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI
Peki OVP'deki yıl sonu enflasyon hedefinin (yüzde 28,4) gerçekleşmesi halinde memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Bu durumda 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 9,89, 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 2,7 olacak.
Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 9,89, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 7,84 olarak gerçekleşecek.
MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞLARI
Yüzde 7,84'lük zamma göre memur maaşları şöyle olacak:
|Unvan
|Mevcut Maaş
|%7,84 Zamlı Maaş (Ocak 2027)
|Şube müdürü (1/4)
|107.144 TL
|115.544 TL
|Memur (9/1)
|73.103 TL
|78.834 TL
|Uzman öğretmen (1/4)
|92.199 TL
|99.427 TL
|Öğretmen (1/4)
|83.287 TL
|89.816 TL
|Başkomiser (3/1)
|101.275 TL
|109.214 TL
|Meslek
|Derece
|Mevcut Maaş
|%7,84 Zamlı Maaş (Ocak 2027)
|Polis memuru
|8/1
|92.651 TL
|99.914 TL
|Uzman doktor
|1/4
|170.763 TL
|184.150 TL
|Hemşire (üniversite mezunu)
|5/1
|84.878 TL
|91.532 TL
|Teknisyen (lise mezunu)
|11/1
|75.910 TL
|81.861 TL
|Profesör
|1/4
|153.353 TL
|165.375 TL
|Unvan
|Mevcut Maaş
|%7,84 Zamlı Maaş (Ocak 2027)
|Araştırma görevlisi (7/1)
|102.812 TL
|110.872 TL
|Vaiz (1/4)
|87.016 TL
|93.838 TL
|Avukat
|102.176 TL
|110.186 TL
|Müsteşar (1/1)
|112.139 TL
|120.930 TL
|Genel müdür (1/1)
|99.376 TL
|107.167 TL
MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMLI MAAŞLARI
|Unvan
|Mevcut Maaş
|%7,84 Zamlı Maaş (Ocak 2027)
|Şube müdürü (lisans, 1/4)
|39.680 TL
|42.790 TL
|Memur (lisans, 1/4)
|31.313 TL
|33.767 TL
|Öğretmen (1/4)
|46.907 TL
|50.584 TL
|Kaymakam (1. sınıf, 1/4)
|65.852 TL
|71.014 TL
|Başkomiser (1/4)
|48.553 TL
|52.359 TL
|Meslek
|Eski Maaş
|%7,84 Zamlı Maaş (Ocak 2027)
|Polis memuru (1/4)
|47.092 TL
|50.784 TL
|Hemşire (lisans, 1/4)
|46.906 TL
|50.583 TL
|Mühendis (1/4)
|47.693 TL
|51.432 TL
|Teknisyen (1/4)
|33.994 TL
|36.659 TL
|Pratisyen hekim (1/4)
|68.690 TL
|74.075 TL
|Meslek
|Eski Maaş
|%7,84 Zamlı Maaş (Ocak 2027)
|Profesör (1/4)
|80.490 TL
|86.800 TL
|İmam-hatip
|46.897 TL
|50.573 TL
|Avukat (1/4)
|46.907 TL
|50.584 TL