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Hırdavatçıdan bıçak alıp kendini yaralayan adam yoğun bakıma alındı

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Hırdavatçıdan bıçak alıp kendini yaralayan adam yoğun bakıma alındı

Aksaray'da alkol alıp bunalıma giren bir şahıs hırdavatçıdan bıçak alıp kendisini bıçakladı. Karın bölgesinden ağır yaralanan şahıs yoğun bakıma alındı.

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Aksaray'da bir hırdavatçıdan bıçak alan alkollü şahıs, dükkandan çıkıp kendini karın bölgesinden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan adam hastanede yoğun bakıma alındı.

Olay, Zincirli Mahallesi Kapalı Çarşı girişinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, aldığı alkolün etkisiyle bunalıma giren Hamza E. (40), etraftaki bir hırdavatçıdan bıçak alıp dükkandan çıktıktan sonra karın bölgesinden kendini bıçakladı. Esnaf ve vatandaşlar ne olduğunu anlayamadan durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Adrese ulaşan polis çevrede güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan adama ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. İlk müdahalesinin sonrasında ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan adamın sağlık durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Hırdavatçıdan bıçak alıp kendini yaralayan adam yoğun bakıma alındı
Başlık ResmiHırdavatçıdan bıçak alıp kendini yaralayan adam yoğun bakıma alındı

Olayla alakalı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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