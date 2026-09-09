Milan Skriniar, Roma maçı öncesi meydan okudu: Fenerbahçe kazanmak için oynar

Fenerbahçe takım kaptanı Milan Skriniar, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları için mutlu olduklarını belirterek, "Taraftara karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanları almak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 10 Eylül Perşembe günü saat 19.45’de İtalyan ekibi Roma’yı konuk edecek. Milan Skriniar, maç öncesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARA SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Deneyimli savunma oyuncusu, "Çok mutluyuz çünkü 18 sene sonra yine Şampiyonlar Ligi bu çok güzel stadyuma geri döndü. Taraftara karşı çok büyük bir sorumluluğumuz var. Roma çok güçlü ve organize bir takım. Biz iyi hazırlandık. Şampiyonlar Ligi’nde ilk puanları almak istiyoruz" diye konuştu.

Milan Skriniar, Ocak 2025'ten itibaren Fenerbahçe'de forma giyiyor.

"GÜÇLÜ NOKTALARINI HEDEF ALMALIYIZ"

Rakibin iyi oyuncuları olduğunu fakat kendilerinin de kazanmak için sahada olacağını aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Yarın bizi çok güçlü bir takım bekliyor. İlk günden itibaren iyi mücadele ediyorlar. Dybala, Malen gibi çok iyi oyuncuları var. Sadece defansif değil tüm güçlerimizi birleştirip onların güçlü noktalarını hedef almalıyız. Fenerbahçe kazanmak için oynar" ifadelerini kullandı

"GASPERINI FİZİKSEL BİR OYUN ORTAYA KOYUYOR"

Daha önce Teknik Direktör Gian Piero Gasperini’ye Serie A’da birçok kez rakip olmasının hatırlatılması üzerine Skriniar, "Birçok defa Gasperini’ye karşı oynadım. Atalanta’daydı kendisi. Maçlar zordu çünkü fiziksel bir oyun ortaya koyuyor. Roma ile kalite daha da yükseldi. Benim takımım gerçekten çok iyi çalıştı. Kapsamlı ve detaylı analizler yaptık. Çok güzel bir antrenman yaptık. Bu mücadeleye hazırız" şeklinde konuştu.

"50'İNCİ DEFA GİTSENİZ DE HEYECAN YÜKSEK OLUR"

Tecrübeli bir takıma sahip olduklarını söyleyen Slovak oyuncu, "Şampiyonlar Ligi’nde oynayan deneyimli futbolcularımız var, daha deneyimsiz olanlar da var. Şampiyonlar Ligi’ne 50'nci defa gitseniz de heyecan yüksek oluyor. Yarın elimizden geleni yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"GÜÇLÜ TAKIM OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Milan Skriniar, "Şahsi olarak çok farklı hissetmiyorum. Biz bu maçları Şampiyonlar Ligi’nde gibi oynuyorduk. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’ne geri döndük. Lyon’a oynadığımız maçın Şampiyonlar Ligi’nde oynamak için bir adım olduğunu biliyorduk. Başardık, Şampiyonlar Ligi’ndeyiz. Biz güçlü bir takım olduğumuzu ve gerçekten puan kazanmak istediğimizi göstermek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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