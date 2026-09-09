Şanlıurfa'da feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarptığı kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

Şanlıurfada feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Bozova -Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında meydana geldi. Levent Çerçi'nin (41) idaresindeki 27 APV 283 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücü öğrenilemeyen 63 ALA 126 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen Volkswagen marka hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı. İhbarla adrese gönderilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36) Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfada feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla alakalı başlatılan soruşturma sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası