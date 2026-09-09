Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Şanlıurfa'da feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona çarptığı kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise ağır yaralandı.

Şanlıurfada feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı
Başlık ResmiŞanlıurfada feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, Bozova -Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında meydana geldi. Levent Çerçi'nin (41) idaresindeki 27 APV 283 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücü öğrenilemeyen 63 ALA 126 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen Volkswagen marka hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı. İhbarla adrese gönderilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36) Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfada feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı
Başlık ResmiŞanlıurfada feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla alakalı başlatılan soruşturma sürüyor.

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
LÜKS PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR!
LÜKS PAYLAŞIMLAR İNCELENİYOR!
Gürlek'ten 'Vanlı Kara Haydar' açıklaması
DOĞAL GAZIN ARDINDAN PETROL!
DOĞAL GAZIN ARDINDAN PETROL!
Karadeniz'de çalışmalar başlıyor
YANGIN FELAKETİNDE ACI HABER!
YANGIN FELAKETİNDE ACI HABER!
Dumandan etkilenen 1 kişi hayatını kaybetti
4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU!
4 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU!
Şanlıurfa’daki feci kazada ağır bilanço
KEREM'İN YENİ MAAŞI
KEREM'İN YENİ MAAŞI
UEFA uyardı, kriz çıkaran sözleşme değişti
AVRUPA'NIN DA RADARINDA!
AVRUPA'NIN DA RADARINDA!
O ülkeden göçmenlere milyonluk 'geri dön' teşviki
GETİRİDE ALTINI İKİYE KATLADI!
GETİRİDE ALTINI İKİYE KATLADI!
Bir yıllık yükseliş %47’ye ulaştı
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
GÖZLER TCMB'NİN KARARINDA!
250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
'FAVORİ BEŞİKTAŞ'
Marsilya’nın eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
'ANLAŞMA DEVREYE GİRECEK'
Pakistan'dan Türkiye'yi ilgilendiren savaş açıklaması!
93 BİN LİRAYI AŞIYOR!
93 BİN LİRAYI AŞIYOR!
İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni servis tarifesi
VATANDAŞIN CEBİ RAHATLAYACAK!
VATANDAŞIN CEBİ RAHATLAYACAK!
Gıda fiyatları için harekete geçildi
HELALLİK İSTEYEREK VEDA ETMİŞ
HELALLİK İSTEYEREK VEDA ETMİŞ
Vefatının ardından o konuşması yürek burktu
GIDA FİRMASI İFLASIN EŞİĞİNDE!
GIDA FİRMASI İFLASIN EŞİĞİNDE!
Türkiye'de ki şirket için konkordato kararı verildi
SUÇA GÖZ AÇTIRMAYAN MUHTAR!
SUÇA GÖZ AÇTIRMAYAN MUHTAR!
Her sokağa kamera kurdu, mahallede tablo değişti
"3.0 İŞTE BUDUR"
NATO ANKA-3'ü dünyaya örnek gösterdi!
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Galatasaray'da 4 yıllık anlaşma tamam
"SANKİ ÇOCUK DOĞURDUM"
6 yıl ihmal etti, böbreğinden çıkan şaşkına çevirdi
FİYATI BELLİ OLDU!
FİYATI BELLİ OLDU!
Apple'ın ilk katlanabilir telefonu Duo
GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ!
GÖRENLER ŞAŞKINA DÖNDÜ!
Toplam değer milyar doları buluyor
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Lionel Messi'den İspanya'da büyük yatırım: İkinci futbol takımını alıyor
Messi'den büyük yatırım: İkinci takımını alıyor
Kaydet
Yanardağ patlamasını haberleştirmek için gittiler! Kayıp gazeteciler köşe bucak aranıyor
Yanardağ patlamasını haberleştirmek için gittiler!
Kaydet
Doğal gazın ardından petrol! Karadeniz'de çalışmalar başlıyor
Karadeniz'de çalışmalar başlıyor: Doğal gazın ardından petrol!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.