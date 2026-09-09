Türkiye'nin gıda firması iflasın eşiğinde! Şirket için konkordato kararı verildi

Şekerden, çamaşır suyuna kadar birçok ürün üreten Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında konkordato kararı verildi. Edirne 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararında, alacaklıların konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri belirtildi.

Şekerden çaya, bulgurdan nişastaya, antifrizden sirkeye, çamaşır suyundan gazoza kadar birçok ürünü üreten gıda devi için konkordato kararı verildi. Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için Edirne 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi firma için konkordato kararı verdi.

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MAHKEME ALACAKLILARI UYARDI

Mahkeme alacaklıları uyarırken, 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini aktardı. Tekirdağ merkezli şirket; 2023 yılında 3 milyon 119 bin 319 lira matrah gösterip 779 bin 829 lira tahakkuk, 2024 yılında 3 milyon 377 bin 108 lira matrah gösterip 844 bin 277 lira tahakkuk, 2025 yılında ise 2 milyon 967 bin 374 lira matrah gösterip 741 bin 843 lira vergi tahakkuku yapmıştı.

Türkiyenin ünlü gıda firması iflasın eşiğinde! Şirket için konkordato kararı verildi

Ege Gıda Meşrubat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'yle, şirketin sahipleri olan Dilek Göçler ve Necip Beştepe hakkındaki 3 aylık geçici konkordato kararı yürürlüğe girdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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