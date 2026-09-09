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Dünya

Trump’tan 3 kadın danışmanına servet değerinde hediye! Beyaz Saray'ı karıştırdı

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Trump’tan 3 kadın danışmanına servet değerinde hediye! Beyaz Saray'ı karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’daki üç kadın danışmanına kişi başı 45 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) nakit hediye verdiği ortaya çıktı. Mali beyanlarda “tatil hediyesi” olarak gösterilen ödemelerin, çalışanların yıllık maaşlarının yaklaşık üçte birine denk gelmesi dikkat çekti.
 

Trump’tan 3 kadın danışmanına servet değerinde hediye! Beyaz Saray'ı karıştırdı

3 DANIŞMANINA AYRI AYRI 2'ŞER MİLYON TL'LİK HEDİYE

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da görev yapan üç kadın danışmanına yüksek miktarda nakit hediye verdiği ortaya çıktı. Washington Post’un haberine göre Trump, yürütme asistanı Natalie Harp, iletişim danışmanı Margo Martin ve Beyaz Saray yardımcısı Chamberlain Harris’e ayrı ayrı 45 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) ödedi.
 

Trump’tan 3 kadın danışmanına servet değerinde hediye! Beyaz Saray'ı karıştırdı

‘TATİL HEDİYESİ’ OLARAK BİLDİRİLDİ

Geçtiğimiz hafta kamuoyuna açıklanan mali beyanlarda üç çalışanın da söz konusu ödemeleri “tatil hediyesi” olarak bildirdiği belirtildi. Kongreye sunulan yıllık Beyaz Saray personel raporuna göre, üç çalışanın yıllık maaşı yaklaşık 150 bin dolar. Bu nedenle 45 bin dolarlık hediyeler, her bir çalışanın yıllık kazancının yaklaşık üçte birine karşılık geliyor.
 

Trump’tan 3 kadın danışmanına servet değerinde hediye! Beyaz Saray'ı karıştırdı

“TRUMP’IN HEDİYE VERME GELENEĞİ BULUNUYOR”

Beyaz Saray ise ödemelerin herhangi bir yasa veya etik kuralı ihlal etmediğini savundu. Beyaz Saray Sözcüsü Davis Ingle, Trump’ın uzun yıllardır yanında çalışan kişilere ve yardımcılarına Noel döneminde hediye verme geleneğinin bulunduğunu belirterek, söz konusu ödemelerin çalışanların resmi görevleriyle bağlantılı olmadığını ifade etti.

Trump’tan 3 kadın danışmanına servet değerinde hediye! Beyaz Saray'ı karıştırdı

TRUMP'IN YANINDAN AYRILMIYOR

Trump’ın yakın çevresindeki isimlerden biri olan 35 yaşındaki Natalie Harp da aldığı hediye nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. 

Eski aşırı sağcı televizyon sunucusu olan Harp, 2022’den bu yana Trump’ın ekibinde yer alıyor. Başkanın Truth Social üzerinden sözlü olarak ilettiği paylaşımları yazıya döken Harp, Trump’ın yurt içi gezilerinde de sık sık yanında bulunuyor. Yakın çevresinde kendisine “insan yazıcı” denildiği belirtiliyor.

Trump’tan 3 kadın danışmanına servet değerinde hediye! Beyaz Saray'ı karıştırdı

2 KADIN DANIŞMANA DAHA BÜYÜK HEDİYE 

31 yaşındaki Margo Martin ise Trump’ın günlük faaliyetlerini sosyal medya içerikleri için görüntüleyen isim olarak öne çıkıyor. 26 yaşındaki Chamberlain Harris ise Trump’ın yürütme asistanı olarak görev yapıyor. Trump, Harris’i şubat ayında Beyaz Saray balo salonu ve Washington bölgesindeki diğer inşaat projelerini denetleyen ABD Güzel Sanatlar Komisyonu’na atadığı biliniyor.

Trump’tan 3 kadın danışmanına servet değerinde hediye! Beyaz Saray'ı karıştırdı

Trump’ın uzun süredir yardımcılığını yapan Walt Nauta’nın da başkandan tatil hediyesi aldığı ortaya çıktı. Nauta, mali bildiriminde Trump’ın kendisine 20 bin dolar verdiğini belirtti. Nauta daha önce Trump’ın gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada suçlanmış, dava daha sonra düşürülmüştü.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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