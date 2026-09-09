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Dünya

Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i derinden sarstı: Kalbim kan ağlıyor

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Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i derinden sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Fotoğraf Başlığı Almanyadaki seçim sonucu Merkeli derinden sarstı: Kalbim kan ağlıyor

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, Saksonya-Anhalt’ta AfD’nin elde ettiği tarihi seçim başarısının ardından sessizliğini bozdu. Merkel, sonuçların Almanya için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “İçim kan ağlıyor” dedi.

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Aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazandı. Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel, yapay zeka ile ilgili katıldığı bir etkinlikte AfD'nin seçim başarısını değerlendirdi.

MERKEL'İ DERİNDEN SARSTI

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) üyesi Merkel, seçim sonucunun kendisini derinden sarstığını belirterek demokratik partilere vatandaşlarla doğrudan temas kurma ve özellikle sosyal medyada AfD'nin etkisine karşı daha etkin mücadele çağrısında bulundu.

"İÇİM KAN AĞLIYOR"

Merkel, Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçim sonucunun kendisi açısından şok edici olduğunu vurgulayarak, "Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde yaşadığımız bir dönüm noktası, gerçek bir dönüm noktası. Biraz daha duygusal bir şey söyleyecek olursam, bir CDU üyesi olarak kalbim kan ağlıyor, bunu gerçekten söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

Almanyadaki seçim sonucu Merkeli derinden sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Başlık ResmiAlmanyadaki seçim sonucu Merkeli derinden sarstı: Kalbim kan ağlıyor

"GELENEKSEL YÖNTEMLER YETERLİ DEĞİL: TİKTOK'A GİRMİYORUZ"

Merkel, AfD'nin özellikle sosyal medyada ulaştığı geniş kitleye işaret ederek, geleneksel siyasi iletişim yöntemlerinin artık yeterli olmadığını söyledi. AfD'nin TikTok gibi platformlarda güçlü bir varlık gösterdiğini belirten Merkel, demokratik partilerin "TikTok'a girmiyoruz" diyerek bu gelişmeyi görmezden gelemeyeceğini ifade etti. Merkel, "Bununla yüzleşmeli ve insanları bulundukları yerde yakalamalıyız." dedi.

Geleneksel kamu yayıncılığı üzerinden seçmenlerin tamamına yeniden ulaşmanın da mümkün olmadığını belirten Merkel, kendisinin büyük önem verdiğini söylediği kamu televizyonunun AfD tarafından ortadan kaldırılmak istendiğine işaret etti. AfD'nin yükselişine karşı ne yapılması gerektiği konusunda ise Merkel kesin bir reçeteye sahip olmadığını dile getirdi.

Merkel, siyasi partilerin artık bütün seçmenlere aynı sloganla seslenmesinin yeterli olmadığını belirterek, geçmişte CDU'nun genel merkezinden hazırlanan bir sloganın tüm ülkeye aynı şekilde aktarılabildiğini, ancak günümüzde insanların kendi bilgi dünyalarını oluşturduğunu söyledi. Eski Başbakan, bu nedenle siyasi adayların seçmenlerin karşısına daha hazırlıklı çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

Almanyadaki seçim sonucu Merkeli derinden sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Başlık ResmiAlmanyadaki seçim sonucu Merkeli derinden sarstı: Kalbim kan ağlıyor

SAKSONYA-ANHALT SEÇİMLERİNİ AFD KAZANDI

Aşırı sağcı AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazandı ancak tek başına hükümeti kurması için gerekli çoğunluğu elde edemedi. CDU, 2021'e göre 19,9 puan kaybederek yüzde 17,2 oyla ikinci parti oldu.

Bir önceki seçime göre oyunu 0,9 puan artıran Sosyal Demokrat Parti ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış Partisi de (BSW) yüzde 5,3 oy alarak meclise girmeye hak kazandı.

Almanyadaki seçim sonucu Merkeli derinden sarstı: Kalbim kan ağlıyor
Başlık ResmiAlmanyadaki seçim sonucu Merkeli derinden sarstı: Kalbim kan ağlıyor

Alman medyasında yer alan haberlere göre BSW dışındaki tüm partiler, aşırı sağcı AfD ile hükümet kurmayı reddiyor. Buna göre eyalette BSW'nin, AfD'yi dışarıdan desteklediği bir hükümet kurulabileceği yorumları yapılıyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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