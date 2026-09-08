Traktörün ikiye bölündüğü kaza kamerada! Otobüs şoförünün manevrası faciayı önledi

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, kavşaktan dönüş yapmak isteyen bir traktör ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle traktörün ortadan ikiye bölündüğü o korkunç anlar, arkadan seyreden bir yolcu otobüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Yola saçılan traktör parçalarına çarpmamak için son anda manevra yapan otobüs şoförünün dikkati, olası ikinci bir faciayı kıl payı önledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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