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Spor

Rıdvan Yılmaz'ın MR sonucu belli oldu! Beşiktaş açıkladı

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Rıdvan Yılmaz'ın MR sonucu belli oldu! Beşiktaş açıkladı
Fotoğraf Başlığı Rıdvan Yılmazın MR sonucu belli oldu! Beşiktaş açıkladı

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumunu açıkladı. Yapılan MR incelemesinde milli futbolcunun sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

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Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Siyah-beyazlıların Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz, mücadelenin devamında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

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DURUMU BELLİ OLDU

Beşiktaş Kulübü, futbolcunun sağlık ekibi tarafından değerlendirildiğini ve hastanede MR görüntülemesinin yapıldığını duyurdu.

Yapılan kontroller sonucunda Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği bildirildi.

Beşiktaş'ın açıklamasında, Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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