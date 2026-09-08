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Dünya

Trump ile Putin arasında kritik zirve! İki lider 3 konuda anlaştı

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Trump ile Putin arasında kritik zirve! İki lider 3 konuda anlaştı
Fotoğraf Başlığı Putin ile Trump arasında kritik telefon görüşmesi! İki lider neler konuştu

Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin, iki liderin Witkoff ve Kushner'in Moskova ve Kiev ziyaretlerinin sonuçlarını ele aldığını duyurdu.

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ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ile damadı Kushner'in Moskova ve Kiev'deki diplomatik temaslarının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile Trump telefonda görüştü.

İki lider, Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik süreçte gelinen son durumu değerlendirdi.

Trump ile Putin arasında kritik zirve! İki lider 3 konuda anlaştı
Başlık ResmiTrump ile Putin arasında kritik zirve! İki lider 3 konuda anlaştı

KREMLİN GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Kremlin, görüşmenin bir saat sürdüğünü ve Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çözüm arayışlarına odaklandığını açıkladı.

Görüşmede Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkiler de gündeme geldi. Putin, Trump'a Rusya'nın Avrupa'ya karşı "herhangi bir saldırgan planının bulunmadığını" söyledi.

Trump ile Putin arasında kritik zirve! İki lider 3 konuda anlaştı
Başlık ResmiTrump ile Putin arasında kritik zirve! İki lider 3 konuda anlaştı

PUTİN'DEN "RUSYA TEHDİDİ" ÇIKIŞI

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, iki liderin Witkoff ve Kushner'in Moskova ve Kiev ziyaretlerinin sonuçlarını değerlendirdiğini söyledi. Görüşmenin "olumlu ve oldukça açık" bir atmosferde geçtiğini belirten Uşakov, şöyle konuştu:

"Putin ve Trump, Witkoff ile Kushner'in Moskova ve Kiev ziyaretlerinin sonuçlarını değerlendirdi. Her iki lider de temasları olumlu karşıladı ve söz konusu kanal üzerinden çalışmaların devam etmesi konusunda mutabık kaldı.

Rus lider, Ukrayna'daki askeri operasyonların seyri hakkında Trump'a ayrıntılı bir değerlendirme sundu. Moskova'nın Avrupa'ya karşı herhangi bir saldırgan planının bulunmadığını, 'Rusya tehdidi' iddialarının ise Avrupa Birliği tarafından Kiev'e verilen desteği artırmak ve askeri harcamaları meşrulaştırmak için kullanıldığını ifade etti.

ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik arabuluculuk çabalarını olumlu değerlendiren Putin, savaşın mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için Washington'ın atabileceği somut adımları anlattı. Melania Trump'ın Rus ve Ukraynalı çocukların ailelerine dönmesine yönelik çabalarından da övgüyle bahsetti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov
Başlık ResmiKremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov

Trump ise Ukrayna'daki çatışmanın en kısa sürede sona ermesinin önemini vurguladı ve başkanlık döneminde çözüm konusunda önemli ilerleme kaydetmek istediğini söyledi. Savaşın sona ermesinin Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin tamamen yeniden kurulması için önemli fırsatlar oluşturacağını, ticari bağların yeniden tesis edilmesinin de her iki ülkeye büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

İki lider, tutuklu ve hükümlülerin değişimi dahil insani konulardaki çalışmaların sürdürülmesi konusunda anlaştı. Taraflar ayrıca iletişim halinde kalma ve ihtiyaç duyulması halinde hızlı şekilde yeniden telefon görüşmesi gerçekleştirme konusunda mutabık kaldı."

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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