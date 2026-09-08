2010 yılından bu yana faaliyet gösteren, İzmir merkezli Ege Park Kuruyemiş’in konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. 16 yıllık şirketin, ret kararının ardından, koruma tedbirlerinin de sona erdi.

İzmir'in meşhur kuruyemişçisi Ege Park Kuruyemiş'in konkordato talebi mahkeme tarafından reddedildi. 2010 yılından bu yana hizmet veren firmanın, ihtiyati tedbirleri kaldırıldı. Şirketin mali yükümlülüklerinden dolayı yaptığı konkordato başvurusunda, ret kararıyla birlikte konkordato süresince uygulanan koruma tedbirleri sona erdi.

MAHKEMECE TALEP REDDEDİLDİ

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından değerlendirilen mahkemede, yapılan incelemeler sonucunda Ege Park Kuruyemiş'in konkordato talebinin reddine hükmetti. Şirketin ayrıca mahkemenin kararına karşı, taraflara tebliğ edilmesinin ardından yasal süre içinde istinaf yoluna başvurulabilecek. Kararın ardından mahkemece atanan konkordato komiserinin görevi de sona erdi.

Şirketin konkordato kararı reddedildi! 16 yıllık kuruyemiş firması iflasın eşiğinde

Konkordato talebinin reddedilmesi, şirketin otomatik olarak iflas ettiği anlamına gelmiyor. Mahkeme, borçlunun mali durumunu ve iflasa tabi olup olmadığını değerlendirerek ayrıca iflas kararı verebiliyor. Şartların oluşması halinde yeniden konkordato başvurusu yapılması veya alacaklılarla mahkeme dışında anlaşmaya gidilmesi de mümkün olabiliyor.

e-ticaret kanalları üzerinden de faaliyet gösteren Ege Park Kuruyemiş, sektörde perakende satışlarıyla da öne çıkıyordu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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