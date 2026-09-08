Açık Öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2026-2027 öğrenim yılı AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri gündemde
Açık Öğretim Lisesinde eğitimini sürdüren öğrenciler ile yeni kayıt yaptırmak isteyen adayların gözü 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine çevrildi. Yeni dönemin başlamasına kısa süre kala AÖL 1. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği merak ediliyor. Açık Öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor sorgulanırken kesin tarihler için bekleyiş sürüyor.
Açık Öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor sorusu öğrencilerin gündeminde yer buldu. Öğrenciler başvuru tarihleri, kayıt yenileme işlemleri ve ödenecek ücret konusunda Milli Eğitim Bakanlığından gelecek açıklamayı bekliyor.
AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt tarihleri henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı.
2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. döneminde Açık Öğretim Okullarında yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 3 Eylül 2025 ile 3 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
MEB tarafından yayımlanacak yeni dönem iş takvimi ve kayıt yenileme kılavuzuyla beklenen tarihler netleşmiş olacak.
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin MEB tarafından ilan edilen başvuru döneminde gerekli işlemleri tamamlaması gerekiyor.
Kayıt yenileme sürecinde öğrencilerin ücret işlemlerini tamamlaması ve ardından ders seçimini yapması gerekiyor.