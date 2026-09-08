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Her taşın altında ayrı usulsüzlük! Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet

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Her taşın altında ayrı usulsüzlük! Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet

Ahbap soruşturmasında, toplanan 4,3 milyar TL bağışın usulsüz harcandığı ve 950 milyon TL’nin nakit çekildiği tespit edildi. 20 ilde 47 şüpheli gözaltına alınırken; depolarda çürüyen malzemeler ve hayalet alımlar skandalın boyutunu ortaya koydu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği üzerinden toplanan yardım paralarının akıbetine yönelik soruşturmayı derinleştiriyor. Bu kapsamda 20 ilde düzenlenen 5. dalga operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47’si yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların dayanışma duygusunun kişisel menfaate dönüştürülmesine müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek sürecin müfettiş raporları, mali kayıtlar ve etkin pişmanlık ifadeleriyle başlatıldığını duyurdu. Halktan toplanan deprem yardımlarının bir kısmını kumarda batıran Ahbap yöneticilerinin, yardım malzemelerini de depolarda çürümeye terk ettiği belgelendi.

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950 MİLYON NEREDE?

Başsavcılık ve Bakanlık verilerine göre, 6 Şubat - 31 Aralık 2023 arasında toplanan 4,3 milyar TL bağışın 4,2 milyar TL’lik kısmı sarf edildi. Ancak 13 Şubat - 25 Mayıs 2023 arasında çekilen 950 milyon TL’lik nakit paranın akıbeti belirlenemedi ve saha harcamalarıyla açıklanamadı. Konut projelerine 2 milyar TL’nin üzerinde kaynak aktarıldığı belirtilse de inşa edilen yapı sayısına göre bu tutarın şüpheli derecede yüksek kaldığı görüldü.

Her taşın altında ayrı usulsüzlük! Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet
Başlık ResmiHer taşın altında ayrı usulsüzlük! Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

Mal ve hizmet alımlarında 29 şirket ile 7 şahıs şirketine 1 milyar 757 milyon TL transfer edilirken, bazı harcamaların karşılığında ürün bulunmadığı tespit edildi. Ayrıca organik bağı olan şüphelilerin nakliye şirketi kurarak kamuya faturadan eksik teslimat yaptığı belgelendi. Harcamaları incelemek üzere Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ bünyesinde bilirkişi heyeti kuruldu. Müfettişler konut, mal ve hizmet alımlarını inceliyor.

Her taşın altında ayrı usulsüzlük! Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet
Başlık ResmiHer taşın altında ayrı usulsüzlük! Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet

DEPODA ÇÜRÜTMÜŞLER

Kocaeli Derince’deki depoda yapılan incelemelerde 895 çadır, 600 portatif yatak, tulum ve ambalajı açılmamış beyaz eşyaların çürümeye terk edildiği belirlendi. Ahbap Derneği’ne atanan kayyım heyeti, depodaki battaniye, ısıtıcı, fırın, buzdolabı gibi kullanıma uygun malzemelerin Hatay Valiliği koordinasyonuyla acilen depremzedelere ulaştırılmasını sağlayacak.

Her taşın altında ayrı usulsüzlük! Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet
Başlık ResmiHer taşın altında ayrı usulsüzlük! Ahbap soruşturmasında sınır tanımayan rezalet
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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