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Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaraylı Batrakov'a büyük övgü

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Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaraylı Batrakov'a büyük övgü

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'ya transfer olan Alexander Djiku, sarı kırmızılı takımın yeni transferi Aleksey Batrakov ile ilgili övgüde bulundu. Genç orta saha oyuncusunun pek çok iyi özelliği bulunduğunu ve Süper Lig'de başarılı olabileceğini belirten Ganalı stoper, "Batrakov mükemmel bir oyuncu" dedi.

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Kariyerini Spartak Moskova'da sürdüren Alexander Djiku, Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray'a transfer olan Aleksey Batrakov ile ilgili konuştu.

"MÜKEMMEL BİR OYUNCU"

Rus basınına açıklamalarda bulunan Ganalı futbolcu, Batrakov'un birçok iyi özelliği olduğunu belirterek "Diğer oyuncuları değerlendirmek pek hoşuma gitmez ancak Batrakov mükemmel bir oyuncu, pek çok iyi özelliği var." diye konuştu.

Aleksey Batrakov
Başlık ResmiAleksey Batrakov

"SÜPER LİG'DE BAŞARILI OLABİLİR"

Rus futbolcunun Süper Lig'de başarılı olabileceğini belirten deneyimli savunmacı, "Batrakov, Türk Ligi'nde oynamayı hak ediyor ve orada başarılı olabilir." dedi.

LOKOMOTIV MOSKOVA KARİYERİ

25 milyon avro bonservis bedeliyle sarı kırmızılılara 5 yıllığına imza atan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Batrakov, Lokomotiv Moskova kariyerinde 84 maçta görev yaptı. Genç orta saha, 34 gol ve 23 asistlik skor katkısı verdi. Sarı kırmızılılarda 2 maçta 113 dakika süre alan Batrakov, henüz gol ya da asist katkısı yapmadı.

Alexander Djiku
Başlık ResmiAlexander Djiku
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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