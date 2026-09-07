Marmara'da yürek yakan bekleyiş: 10 mürettebat aranıyor

Silivri açıklarında 2 Eylül'de batan ve 720 metre derinlikte yeri tespit edilen 'Tuğberk İmamoğlu' isimli gemideki 10 kişilik mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de Türk bayraklı 'MT Alsu' tankeriyle çarpışmasının ardından batan 'Tuğberk İmamoğlu' isimli geminin bulunduğu bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Silivri açıklarında batan ve 720 metre derinlikte konumu tespit edilen gemideki 10 kişilik mürettebatın bulunması için Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili kurumların çalışmaları sürüyor.

AİLELERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Kazanın ardından Silivri'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinde mürettebatın aileleri ve yakınlarının bekleyişi de devam ediyor.

Bu kapsamda yetkililer, kriz merkezinin yakınındaki öğretmenevinde mürettebat yakınlarının aile temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmeye TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Silivri Kaymakamı Murat Eren, Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Barış Kurt, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas katıldı.

Görüşmede ailelere arama kurtarma süreci ve son durum hakkında bilgi verildiği öğrenildi.

Cüneyt Yüksel, görüşmenin ardından kriz merkezinde bekleyen mürettebat yakınlarıyla da bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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