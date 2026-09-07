Gazze için kritik uyarı: İki devletli çözüm tehlikede

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Gazze’ye yönelik kapsamlı barış planının uygulanmaması halinde iki devletli çözümün pratikte imkânsız hale geleceği uyarısında bulundu. Mladenov, Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi ve siyasi sürecin yeniden başlatılması çağrısı yaptı.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Gazze’ye yönelik kapsamlı barış planının uygulanmaması halinde iki devletli çözümün “pratikte imkânsız” hale geleceğini söyledi.

Mladenov, Abu Dabi’de düzenlenen Hili Forumu’ndaki panelde Gazze’de 2 milyondan fazla Filistinlinin ağır koşullarda hayatını sürdürdüğünü belirtti. Bölgede hayat şartlarının iyileştirilmesi konusunda bazı ilerlemeler sağlandığını ifade eden Mladenov, ancak önemli engellerin devam ettiğini kaydetti.

İsrail’in Gazze’ye inşaat malzemeleri ve insani yardım girişine yönelik kısıtlamalarının süreci zorlaştırdığını belirten Mladenov, barış planının hayata geçirilmemesi durumunda iki devletli çözümün uygulanabilirliğini yitireceği uyarısında bulundu.

Mladenov, Gazze’de geçiş yönetiminin kurulması, silahların tasfiye edilmesi ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesinin siyasi görüşmelerin yeniden başlaması açısından kritik olduğunu söyledi.

"HİÇ KİMSE EVLERİNİ TERK ETMEYECEK"

Uluslararası İstikrar Gücü’ne katılması muhtemel iki ülkeyle daha görüşmeler yürütüldüğünü açıklayan Mladenov, Hamas’ın temmuz ayında ağır silahlarını teslim etmeyi kabul ettiğini doğruladı.

İsrail’deki seçim sürecinin Gazze konusundaki adımları zorlaştırdığını belirten Mladenov, siyasi ve iç dinamiklerin süreci etkilediğini ifade etti.

Gazze’deki “sürekli trajediden” çıkılması gerektiğini vurgulayan Mladenov, Filistinlilerin ve İsraillilerin topraklarını terk etmeyeceğini belirterek, “Hiç kimse evlerini terk etmeyecek” dedi.

GAZZE’DE İNSANİ YARDIM İHTİYACI SÜRÜYOR

Ateşkesin ardından Gazze’ye insani yardım girişlerinin arttığını ancak mevcut miktarın halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini söyleyen Mladenov, İsrail ile yürütülen görüşmelerin zor ancak olumlu ilerlediğini aktardı.

Gazze’nin yeniden imarının henüz uzak bir hedef olduğunu belirten Mladenov, önceliğin erken toparlanma sürecinde ilerleme sağlamak olduğunu söyledi. Bölgeye giren yardımın hem miktarının hem de çeşitliliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze’de yaşayan insanların mevcut koşullarda bir kışı daha geçirmesinin mümkün olmadığını belirten Mladenov, çözümün kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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